Проект «Мед минных полей» Kernel и Saatchi&Saatchi Ukraine получил Каннского льва 2024 года

Проект Saatchi&Saatchi Ukraine и Kernel при поддержке Министерства иностранных дел Украины получил бронзу на Международном фестивале творчества «Каннские львы»-2024. Это единственный проект из Украины, который в этом году получил отличие от жюри самого авторитетного в мире конкурса рекламы.

"Мед минных полей" - это лимитированный немассовый продукт, призванный привлечь внимание международного сообщества к вопросу заминированности Украины. Он предназначен для целевых рассылок дипломатам в рамках протоколов и влиятельных граждан других стран, чтобы привлечь к разминированию еще больше международных партнеров и доноров.

“Война глазами украинского агро – это сотни тысяч гектаров минных полей, которые невозможно засеять. Каждый день страна-агрессор минует, разрушает и уничтожает. А мы объединяемся, чтобы продолжать работу. Мы передали часть участков, куда не может заехать агротехника, в пользование пчеловодам. И таким нестандартным способом было показано, что верим в родную землю и в ее силу восстановления. Почетное отличие «Каннские львы» - еще одна возможность быть услышанными благодаря силе креатива”, - отмечает директор по коммуникациям и GR Kernel Екатерина Спивакова.

Первые 55 экземпляров меда уже представлены на международных событиях и переданы украинским дипломатам. В нынешнем сезоне летом планируется сбор нового урожая на полях Сумской области.

Напомним, что проект «Мед минных полей» также получил серебряную и бронзовую награды на международном фестивале The One Show в Нью-Йорке, который более 50 лет определяет лучшие достижения в сфере рекламы и дизайна, и 12 наград и два гран-при на Киевском международном фестивали рекламы 2024 года.

Подробнее о проекте смотрите в видео .