Проєкт «Мед мінних полів» Kernel та Saatchi&Saatchi Ukraine отримав Каннського лева 2024

Проєкт Saatchi&Saatchi Ukraine та Kernel за підтримки Міністерства закордонних справ України отримав бронзу на Міжнародному фестивалі творчості «Каннські леви»-2024. Це єдиний проєкт з України, який цього року отримав відзнаку від журі найавторитетнішого у світі конкурсу реклами.

“Мед мінних полів” - це лімітований немасовий продукт, що має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до питання замінованості України. Він призначений для цільових розсилок дипломатам в межах протоколів та впливовим громадянам інших країн, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.

“Війна очима українського агро — це сотні тисяч гектарів мінних полів, які неможливо засіяти. Щодня країна-агресор мінує, руйнує і знищує. А ми об'єднуємося, щоб продовжувати працювати. Ми передали частину ділянок, куди не може заїхати агротехніка, в користування бджолярам. І в такий нестандартний спосіб засвідчили, що віримо у рідну землю та у її силу відновлення. Почесна відзнака «Каннські леви» - ще одна можливість для нас бути почутими завдяки силі креативу”, - зазначає директор з комунікацій та GR Kernel Катерина Співакова.

Перші 55 екземплярів меду вже презентовані на міжнародних подіях і передані українським дипломатам. Цього сезону влітку планується збір нового врожаю на полях Сумської області.

Нагадаємо, що проєкт «Мед мінних полів» також отримав срібну та бронзову нагороди на міжнародному фестивалі The One Show у Нью-Йорку, який понад 50 років визначає найкращі досягнення у сфері реклами та дизайну, і 12 нагород та два гран-прі на Київському міжнародному фестивалі реклами 2024.

Детальніше про проєкт дивіться у відео.