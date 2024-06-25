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Проєкт «Мед мінних полів» Kernel та Saatchi&Saatchi Ukraine отримав Каннського лева 2024
Проєкт Saatchi&Saatchi Ukraine та Kernel за підтримки Міністерства закордонних справ України отримав бронзу на Міжнародному фестивалі творчості «Каннські леви»-2024. Це єдиний проєкт з України, який цього року отримав відзнаку від журі найавторитетнішого у світі конкурсу реклами.
“Мед мінних полів” - це лімітований немасовий продукт, що має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до питання замінованості України. Він призначений для цільових розсилок дипломатам в межах протоколів та впливовим громадянам інших країн, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.
“Війна очима українського агро — це сотні тисяч гектарів мінних полів, які неможливо засіяти. Щодня країна-агресор мінує, руйнує і знищує. А ми об'єднуємося, щоб продовжувати працювати. Ми передали частину ділянок, куди не може заїхати агротехніка, в користування бджолярам. І в такий нестандартний спосіб засвідчили, що віримо у рідну землю та у її силу відновлення. Почесна відзнака «Каннські леви» - ще одна можливість для нас бути почутими завдяки силі креативу”, - зазначає директор з комунікацій та GR Kernel Катерина Співакова.
Перші 55 екземплярів меду вже презентовані на міжнародних подіях і передані українським дипломатам. Цього сезону влітку планується збір нового врожаю на полях Сумської області.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагадаємо, що проєкт «Мед мінних полів» також отримав срібну та бронзову нагороди на міжнародному фестивалі The One Show у Нью-Йорку, який понад 50 років визначає найкращі досягнення у сфері реклами та дизайну, і 12 нагород та два гран-прі на Київському міжнародному фестивалі реклами 2024.
Детальніше про проєкт дивіться у відео.