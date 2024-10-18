Производители могут скрывать потери поголовья свиней от АЧС – мнение

Африканская чума свиней (АЧС) – чувствительная тема, которая в Украине разворачивается в официальной и неофициальной плоскости. В стране существует официальная статистика заболеваемости животных, основанная на сообщениях Госпродпотребслужбы, но есть и неофициальная, с существенно большими показателями. Об этом рассказала глава ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко в комментарии для Delo.ua.

По ее словам, производители могут не уведомлять государство о вспышках болезни по ряду причин:

При ликвидации вспышки АЧС уничтожается все поголовье в хозяйстве, а компенсация для промышленных производителей не предусмотрена. Денежное возмещение получают только физлица-собственники свиней. Выплата им начисляется за вес свиньи к моменту утилизации. Фермер получает компенсацию только за фактический вес свиньи к моменту забоя, хотя рассчитывал продать животное весом 120-150 кг;

После вспышки АЧС свинокомплекс закрывается на многомесячную дезинфекцию, требующую тщательной санитарной обработки и частичного ремонта. Дополнительным бременем для предпринимателя становится содержание персонала, уплата налогов на время остановки комплекса и необходимость платить НДС за ликвидированное поголовье;

Летальность до 90% не означает сиюминутной смерти свиней. Особенность течения болезни такова, что в сутки погибает обычно по несколько животных, по крайней мере, на начальных этапах заражения. Поэтому производитель может пытаться продать свиней без симптомов болезни;

Слухи о болезни являются причиной рыночных манипуляций. Как только появляются разговоры о вспышке АЧС в определенном районе, местные производители начинают засыпать предложениями продать свиней на 3-5 грн/кг дешевле.

Подсчет потерь поголовья, подтверждение или опровержение фактов заражений АЧС – дело компетентного органа, подчеркивает Оксана Юрченко. Пока официальные данные не опубликованы. Поэтому оценки потерь базируются только на предположениях участников рынка без учета фактора сезонности, согласно которым пик заболеваемости длится с июля по ноябрь.

До конца года свиноводство может потерять около 11 млрд грн из-за АЧС

К концу года свиноводство может потерять до 30% поголовья: 1,5 млн животных с 4,9 млн голов. Ориентировочные убытки в отрасли могут достигнуть 11,7 млрд грн, отметил директор по коммуникациям животноводческого агрохолдинга KSG Agro Александр Голиздра.

По его оценке, до конца года свиноводство может потерять до 11,7 млрд грн из-за:

прямые убытки из-за утилизации животных — 10 млрд грн;

потери возможной прибыли на дезинфекцию и простой свинокомплексов в течение минимум шести месяцев – 1,5 млрд грн;

закупка новой генетики — 0,23 млрд грн.

Он также подчеркивает, что эти цифры не являются конечными. Потери в отрасли вообще сложно поддаются исчислению, поскольку некоторые свинокомплексы не отчитываются о вспышках АЧС и утилизируют больных свиней без оповещения Госпотребпотребслужбы. Кроме того, данные Госстата о выращивании свиней населением нерелевантны их реальному поголовью в Украине.

Наиболее пессимистический прогноз для поголовья свиней дает исполнительный директор ассоциации Мясной отрасли Николай Бабенко. По состоянию на август 2024 года он оценил потери поголовья свиней от АЧС в минимум 10% (0,5 млн голов), а до конца года допускает сокращение на 30-50% (1,5–2,5 млн голов ориентировочной стоимостью 45 млрд грн). Это, по его мнению, спровоцирует существенное удорожание свинины — с текущих 190-200 грн/кг до 300 грн/кг.

АЧС – смертельная для свиней болезнь, летальность которой превышает 90%. Хотя человек не может им заболеть, эпидемии АЧС приводят к большим потерям для свиноводов. Поскольку эффективных средств ее профилактики пока не существует, при обнаружении инфекции забивают и сжигают все поголовье свиней в радиусе 3-10 км от эпицентра заболевания.

Аналитики Европейского банка реконструкции и развития подсчитали, что суммарные потери через АЧС (прямые и косвенные) составляют около $200 за голову для малых и средних предприятий и до $460 для крупных хозяйств.

Больше о влиянии болезни на цену свинины, и почему животноводы могут замалчивать случаи вспышек АЧС в свинокомплексах — читайте в статье "Свиноводство теряет миллиарды гривен: при чем здесь эпидемия АЧС ".

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