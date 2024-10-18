Виробники можуть приховувати втрати поголів’я свиней від АЧС — думка

Африканська чума свиней (АЧС) — чутлива тема, яка в Україні розгортається в офіційній та неофіційній площинах. В країні існує офіційна статистика захворюваності тварин, що базується на повідомленнях Держпродспоживслужби, але є і неофіційна, з суттєво більшими показниками. Про це розповіла голова асоціації “Свинарі України” Оксана Юрченко в коментарі для Delo.ua.

За її словами, виробники можуть не сповіщати державу про спалахи хвороби через низку причин:

При ліквідації спалаху АЧС знищується все поголівя у господарстві, а компенсації для промислових виробників не передбачено. Грошове відшкодування отримують тільки фізособи-власники свиней. Виплата їм нараховується за вагу свині на момент утилізації. Фермер отримує компенсацію лише за фактичну вагу свині на момент забою, хоча розраховував продати тварину вагою 120-150 кг;

Після спалаху АЧС свинокомплекс зачиняється на багатомісячну дезинфекцію, яка вимагає ретельної санітарної обробки та часткового ремонту. Додатковим тягарем для підприємця стає утримання персоналу, сплата податків на час зупинки комплексу та необхідність платити ПДВ за ліквідоване поголів'я;

Летальність до 90% не означає одномоментної смерті свиней. Особливість перебігу хвороби така, що за добу гине зазвичай по кілька тварин, принаймні на початкових етапах зараження. Тому виробник може намагатись продати свиней без виражених симптомів хвороби;

Чутки про хворобу є причиною ринкових маніпуляцій. Як тільки з’являються розмови про спалах АЧС в певному районі, місцевих виробників починають засипати пропозиціями продати свиней на 3-5 грн/кг дешевше.

Підрахунок втрат поголів’я, підтвердження чи спростування фактів заражень АЧС — справа компетентного органу, підкреслює Оксана Юрченко. Наразі офіційні дані не опубліковані. Тому оцінки втрат базуються лише на припущеннях учасників ринку, без урахування фактору сезонності, за якими пік захворюваності триває з липня по листопад.

До кінця року свинарство може втратити близько 11 млрд грн через АЧС

До кінця року свинарство може втратити до 30% поголів’я: 1,5 млн тварин з 4,9 млн голів. Орієнтовні збитки в галузі можуть досягти 11,7 млрд грн, зазначив директор з комунікацій тваринницького агрохолдингу KSG Agro Олександр Голіздра.

За його оцінкою, до кінця року свинарство може втратити до 11,7 млрд грн через:

прямі збитки через утилізацію тварин — 10 млрд грн;

втрати можливого прибутку на дезінфекцію та простій свинокомплексів протягом мінімум шести місяців — 1,5 млрд грн;

закупівля нової генетики — 0,23 млрд грн.

Він також підкреслює, що ці цифри не є кінцевими. Втрати в галузі взагалі складно піддаються обрахунку, оскільки деякі свинокомплекси не звітують про спалахи АЧС і утилізують хворих свиней без оповіщення Держпродспоживслужби. Крім того, дані Держстату про вирощування свиней населенням є нерелевантними до їх реального поголів'я в Україні.

Найбільш песимістичний прогноз для поголів’я свиней дає виконавчий директор асоціації М’ясної галузі Микола Бабенко. Станом на серпень 2024 року він оцінив втрати поголів’я свиней від АЧС в мінімум 10% (0,5 млн голів), а до кінця року допускає скорочення на 30-50% (1,5–2,5 млн голів орієнтовною вартістю до 45 млрд грн). Це, на його думку, спровокує суттєве здорожчання свинини — з поточних 190-200 грн/кг до майже 300 грн/кг.

АЧС — смертельна для свиней хвороба, летальність якої перевищує 90%. Хоча людина не може нею захворіти, епідемії АЧС призводять до великих втрат для свинарів. Оскільки ефективних засобів її профілактики поки не існує, при виявленні інфекції забивають та спалюють все поголів’я свиней у радіусі 3-10 км від епіцентру захворювання.

Аналітики Європейського банку реконструкції та розвитку підрахували, що сумарні втрати через АЧС (прямі та непрямі) складають близько $200 за голову для малих і середніх підприємств, та до $460 для великих господарств.

Більше про вплив хвороби на ціну свинини, та чому тваринники можуть замовчувати випадки спалахів АЧС у свинокомплексах — читайте в статті "Свинарство втрачає мільярди гривень: до чого тут епідемія АЧС".

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