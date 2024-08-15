Украина вошла в пятерку мировых экспортеров меда

Украинские производители меда за последние десять лет значительно укрепили свои позиции на мировом рынке. В 2023 году Украина экспортировала около 55,4 тысячи тонн меда, что в пять раз больше по сравнению с 2012 годом, когда экспорт составил чуть более 10 тысяч тонн.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Несмотря на сложности, вызванные полномасштабной войной, украинский мед в 2024 году продолжает демонстрировать устойчивую позитивную динамику на международном рынке. За первые три месяца этого года было экспортировано более 23 тысяч тонн меда на сумму 44 миллиона долларов.

Европейский Союз остается ключевым потребителем украинского меда, обеспечив в 2023 году 92% экспортных поступлений отрасли, что составляет 112 миллионов долларов. Среди стран-членов ЕС наибольший спрос на украинский мед демонстрирует Германия, импортировав 14,1 тысячи тонн продукции.

За ней следуют Польша с 8,8 тысяч тонн и Франция с 5,9 тысяч тонн. Значительные объемы закупили Испания (3,3 тыс. т), Италия (3,2 тыс. т), Греция (2,8 тыс. т) и Румыния (2,6 тыс. т).

Украина – в пятерке мировых экспортеров меда

Украина продолжает удерживаться в пятерке ведущих мировых экспортеров меда, занимая по итогам 2023 четвертое место после Китая (152,6 тыс. т), Индии (98,7 тыс. т) и Аргентины (68,9 тыс. т).

Благодаря благоприятным торговым условиям, в частности либерализации торговли с ЕС, украинские пчеловоды имеют гарантированный доступ к европейскому потребителю, что является важным фактором для сохранения и дальнейшего развития экспортного потенциала. Третий год подряд Украина занимает второе место после Китая среди экспортеров меда в страны ЕС, экспортируя 52 тысячи тонн в 2023 году.

Украинский мед также представлен на рынках США, Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады, Катара и других стран, что свидетельствует о его высоком спросе на международной арене.

Для украинских производителей меда открыт рынок Китая

Как сообщили в Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, украинские производители меда получили возможность поставлять свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики.

Для открытия рынка Украины и Китай провели все этапы согласования сертификата на экспорт меда еще в 2019 году, но процедуру официально завершили в феврале 2024 года.

В ведомстве отметили, что рынок Китая очень перспективен для экспорта украинской продукции и его открытие значительно расширяет возможности для отечественных производителей.

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