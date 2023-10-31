УЗА ожидает старт рейдовой перевалки украинского зерна в ближайшее время – президент УЗА

Запуск первой якорной стоянки для рейдовой перевалки украинского зерна в порту румынской Констанцы должен был состояться до конца октября, но пока что она еще не функционирует. Ожидается, что перегрузка зерна напрямую с барж в торговые суда начнется до ноября 2023 года, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев в комментарии для издания Delo.ua.

На данный момент согласовано создание румынской стороной в порту Констанцы 5 якорных стоянок для рейдовой перевалки зерна, которые могут обрабатывать ежемесячно до 500 тыс. тонн грузов.

"Мы встречались с министром транспорта Румынии в Констанце месяц назад. Он сказал, что в течение октября будет организована и запущена одна якорная стоянка. Пока она не запущена, но я надеюсь, что ее запустят до ноября", - отметил Николай Горбачев.

По его словам, вопрос организации перевалки на рейде Констанцы полностью берет на себя румынская сторона. Они обязались обеспечить точки перевалки всем необходимым, в том числе и плавучими кранами.

В свою очередь, украинский бизнес согласен помочь в решении возможных логистических проблем и обеспечить якорные стоянки баржами, плавкранами и даже операторами с опытом обработки грузов на рейде, уточнил президент УЗА.

По словам директора по логистике сельхозкомпании "Нибулон" Сергея Калкутина, обустройством якорных стоянок в акватории порта Констанцы занимается Морская администрация порта "Констанца". Якорные стоянки смогут использовать все портовые операторы - каждый зарегистрированный оператор, имеющий краны для перегрузки, сможет подгонять их к якорным стоянкам и осуществлять перегрузку зерна.

Почему это важно?

Старт перевалки на рейде позволит значительно увеличить мощность перевалки грузов портов на Дунае и снизить затраты на логистику. Преимущества такой перегрузки следующие:

она не требует затрат государственных средств на дноуглубление;

отсутствуют ограничения по размерам судов и их осадке;

отсутствуют очереди за поставлением к причалу;

дает возможность формировать партии груза сразу из нескольких портов.

Кроме того, в самом порту Констанцы банально нет места для отечественного зерна, он не рассчитан на логистические объемы, привычные украинскому бизнесу, пояснила эксперт аграрного рынка Мария Колесник. Поэтому перегрузка на рейде может оградить украинский агробизнес от претензий со стороны восточноевропейских фермеров, которые получат уверенность, что смогут вовремя вывезти свой урожай через порт.

Узнать больше о рейдовой перевалке украинского зерна через Румынию, кому выгоден новый логистический маршрут и станет ли он альтернативой портам Большой Одессы можно в статье " Рейд" в Констанцу: кому выгодны новые возможности украинского агроэкспорта ?

Источник фото: ua.depositphotos.com