УЗА очікує старт рейдової перевалки українського зерна найближчим часом - президент УЗА

Запуск першої якірної стоянки для рейдової перевалки українського зерна в порту румунської Констанци мав відбутись до кінця жовтня, хоча наразі вона ще не функціонує. Очікується, що перегрузка зерна напряму з барж до торгівельних суден почнеться в листопаді 2023 року, повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов в коментарі для видання Delo.ua.

Загалом погоджено створення румунською стороною в порту Констанци 5 якірних стоянок для рейдової перевалки зерна, які зможуть обробляти щомісячно до 500 тис. тонн вантажів.

"Ми зустрічались з міністром транспорту Румунії в Констанці місяць тому. Він сказав, що протягом жовтня буде организована і запущена одна якірна стоянка. Наразі вона не запущена, але я сподіваюсь, що її запустять до листопада", - зазначив Микола Горбачьов.

За його словами, питання організації перевалки на рейді Констанци повністю бере на себе румунська сторона. Вони зобов'язались забезпечити точки перевалки всім необхідним, в тому числі і плавучими кранами.

В свою чергу, український бізнес за потреби згоден долучитись до вирішення можливих логістичних проблем і забезпечити якірні стоянки баржами, плавкранами і навіть операторами з досвідом обробки вантажів на рейді, уточнив президент УЗА.

За словами директора з логістики сільгоспкомпанії "Нібулон" Сергія Калкутіна, облаштуванням якірних стоянок в акваторії порту Констанци займається Морська адміністрація порту "Констанца". Якірні стоянки зможуть використовувати всі портові оператори - кожен зареєстрований оператор, що має в наявності крани для перевантаження, зможе підганяти їх до якірних стоянок і здійснювати перевантаження зерна.

Чому це важливо?

Старт перевалки на рейді дозволить значно збільшити потужності перевалки вантажів портів на Дунаї та знизити витрати на логістику. Переваги такої перевалки наступні:

вона не потребує затрат державних коштів на днопоглиблення;

відсутні обмеження за розмірами суден та їх осадкою;

відсутні черги за поставленням до причалу;

дає можливість формувати партії вантажу відразу з кількох портів.

Крім того, в самому порту Констанци банально немає місця для вітчизняного зерна, він не розрахований на логістичні обсяги, звичні для українського бізнесу, пояснила експерт аграрного ринку Марія Колесник. Тому перевантаження на рейді може захистити український агробізнес від претензій з боку східноєвропейських фермерів, котрі отримають впевненість в тому, що зможуть вчасно вивезти свій врожай через порт.

Дізнатись більше про рейдову перевалку українського зерна через Румунію, кому вигідний новий логістичний маршрут та чи стане він альтернативою портам Великої Одеси можна в статті "Рейд" в Констанцу: кому вигідні нові можливості українського агроекспорту?

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