В Украине начался сезон рыбалки: какие действуют ограничения

20 июня на большинстве водоемов Украины закончился весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы и теперь начинается рыболовный сезон, отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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В то же время в ведомстве призывают рыбаков не забывать о соблюдении правил любительского и спортивного рыболовства, в частности, о разрешении ловить только удочками (всех видов, с общим количеством крючков не более пяти на одного человека) и спиннингом.

Суточная норма отлова рыбы составляет 3 килограмма. Кроме того, рыбаки-любители должны помнить о минимальных размерах рыб, которые разрешены к вылову во внутренних водоемах (в частности, сом – 70 см; судак – 42 см; сазан и щука – по 35 см; лещ – 32 см; карп – 25 см; линь – 20 см; плотва – 18 см).

При этом запрещено вылавливать те виды рыб, которые занесены в Красную книгу Украины (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, берш, карась золотой и так далее).

В то же время на период действия военного положения областными военными администрациями и Государственной пограничной службой могут устанавливаться дополнительные запреты, в частности, на передвижение маломерных плавсредств, осуществление любительского рыболовства в комендантский час и другие.

За нарушение правил рыболовства предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Так, за один экземпляр незаконно пойманного сома нарушителю придется уплатить 5117 грн, сазана (карпа) – 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки – 3468 грн, окуня – 3162 грн, леща – 1649 грн, лина – 1598, карася серебристого - 1581 грн, плотвы, красноперки или густеры – 1564 грн.

Напомним, что в конце мая было запрещена рыбалка в плавнях у Днестровского лимана (за исключением участка вдоль реки Турунчук от места впадения реки Шпаково до места впадения самого Турунчука в Днестр).

Источник фото: ru.depositphotos.com