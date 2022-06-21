В Україні розпочався сезон риболовлі: які діють обмеження

20 червня на більшості водойм України закінчилася весняно-літня нерестова заборона на лов риби й відтепер розпочинається рибальський сезон, зазначають у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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Водночас у відомстві закликають рибалок не забувати про дотримання правил любительського і спортивного рибальства, зокрема про дозвіл ловити лише вудками (всіх видів, із загальною кількістю гачків не більше п'яти на одну особу) та спінінгом.

Добова норма вилову риби становить 3 кілограми. Крім того, рибалки-любителі мають пам'ятати про мінімальні розміри риб, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах (зокрема, сом – 70 см; судак – 42 см; сазан і щука – по 35 см; лящ – 32 см; короп – 25 см; лин – 20 см; плітка – 18 см).

При цьому заборонено виловлювати ті види риб, які занесені до Червоної книги України (білуга, осетер, севрюга, стерлядь, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, берш, карась золотий тощо).

Водночас на період дії воєнного стану обласними військовими адміністраціями та Державною прикордонною службою можуть встановлюватися додаткові заборони, зокрема, на пересування маломірних плавзасобів, здійснення любительського рибальства у комендантську годину та інші.

За порушення правил рибальства передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Так, за один екземпляр незаконно впійманого сома порушнику доведеться сплатити 5117 грн, сазана (коропа) – 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки – 3468 грн, окуня – 3162 грн, ляща – 1649 грн, лина – 1598 грн, карася сріблястого – 1581 грн, плітки, краснопірки або плоскирки – 1 564 грн.

Нагадаємо при цьому, що в кінці травня було заборонено рибальство у плавнях біля Дністровського лиману (за винятком ділянки вздовж річки Турунчук від місця впадіння річки Шпакове до місця впадання самого Турунчука в Дністер).

Джерело фото: ua.depositphotos.com