В Украине вырастут цены на популярный молочный продукт

Мировые цены на сливочное масло будут продолжать оставаться высокими до конца года, по крайней мере, до ноября-декабря из-за разбалансированности мирового рынка молочных жиров, где спрос значительно превышает предложение.

Об этом пишет Инфагро.

В Украине сливочное масло стало одним из главных факторов роста продовольственной инфляции по итогам июля. Прогнозируется, что ситуация может ухудшиться, в частности из-за опыта минувшей осени, когда нехватка запасов масла привела к значительному повышению цен на масло-монолит на 25-30%.

Прошлой осенью молочники столкнулись с проблемой, когда недостаток запасов масла заставил их перейти на импортный товар, что существенно повлияло на цены. В этом году некоторые операторы уже с мая начали готовиться к зимнему сезону и планировать запасы, в то время как другие продолжают работать без складов, продавая товар на месяц вперед. Это повышает волатильность цен на сырое молоко.

Пока что ситуация не критична. По данным Инфагро, запасы сливочного масла на начало августа выше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако активизация экспорта, которая отмечается самым высоким месячным показателем с весны прошлого года, вызывает беспокойство.

Закупочные цены на молоко выросли

Заметим, что во второй половине июля в Украине произошло повышение закупочных цен на молоко из-за сильной жары и сокращения предложения молока-сырья.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что повышение закупочных цен обусловлено сильной жарой, которая привела к снижению продуктивности коров и сокращению объемов надоя, особенно в хозяйствах населения.

Он также добавил, что сокращение производства молока-сырья, рост закупочных цен, отключение электроэнергии, перебои в работе охлаждающего оборудования и порча готовой продукции в торговых сетях повлияли на повышение цен на большинство молочных продуктов потребительской корзины украинцев.

В июле молокоперерабатывающие предприятия испытывали дефицит молока-сырья. Использование дизельных генераторов привело к росту производственных затрат, а повышение закупочных цен на молоко-сырье повлияло на удорожание готовой молочной продукции.

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