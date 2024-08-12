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В Украине вырастут цены на популярный молочный продукт
Мировые цены на сливочное масло будут продолжать оставаться высокими до конца года, по крайней мере, до ноября-декабря из-за разбалансированности мирового рынка молочных жиров, где спрос значительно превышает предложение.
Об этом пишет Инфагро.
В Украине сливочное масло стало одним из главных факторов роста продовольственной инфляции по итогам июля. Прогнозируется, что ситуация может ухудшиться, в частности из-за опыта минувшей осени, когда нехватка запасов масла привела к значительному повышению цен на масло-монолит на 25-30%.
Прошлой осенью молочники столкнулись с проблемой, когда недостаток запасов масла заставил их перейти на импортный товар, что существенно повлияло на цены. В этом году некоторые операторы уже с мая начали готовиться к зимнему сезону и планировать запасы, в то время как другие продолжают работать без складов, продавая товар на месяц вперед. Это повышает волатильность цен на сырое молоко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Пока что ситуация не критична. По данным Инфагро, запасы сливочного масла на начало августа выше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако активизация экспорта, которая отмечается самым высоким месячным показателем с весны прошлого года, вызывает беспокойство.
Закупочные цены на молоко выросли
Заметим, что во второй половине июля в Украине произошло повышение закупочных цен на молоко из-за сильной жары и сокращения предложения молока-сырья.
Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отмечает, что повышение закупочных цен обусловлено сильной жарой, которая привела к снижению продуктивности коров и сокращению объемов надоя, особенно в хозяйствах населения.
Он также добавил, что сокращение производства молока-сырья, рост закупочных цен, отключение электроэнергии, перебои в работе охлаждающего оборудования и порча готовой продукции в торговых сетях повлияли на повышение цен на большинство молочных продуктов потребительской корзины украинцев.
В июле молокоперерабатывающие предприятия испытывали дефицит молока-сырья. Использование дизельных генераторов привело к росту производственных затрат, а повышение закупочных цен на молоко-сырье повлияло на удорожание готовой молочной продукции.
Источник фото: ua.depositphotos.com