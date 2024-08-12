В Україні зростуть ціни на популярний молочний продукт

Світові ціни на вершкове масло продовжуватимуть залишатися високими до кінця року, принаймні до листопада-грудня, через розбалансованість світового ринку молочних жирів, де попит значно перевищує пропозицію.

Про це пише Інфагро.

В Україні вершкове масло вже стало одним з головних факторів зростання продовольчої інфляції за підсумками липня. Прогнозується, що ситуація може погіршитися, зокрема через досвід минулої осені, коли нестача запасів масла призвела до значного підвищення цін на масло-моноліт на 25-30%.

Минулої осені молочники зіштовхнулися з проблемою, коли нестача запасів масла змусила їх перейти на імпортний товар, що суттєво вплинуло на ціни. Цього року деякі оператори вже з травня почали готуватися до зимового сезону та планувати запаси, тоді як інші продовжують працювати без складів, продаючи товар на місяць вперед. Це підвищує волатильність цін на сире молоко.

Поки що ситуація не є критичною. За даними Інфагро, запаси вершкового масла на початок серпня є вищими, ніж у аналогічний період минулого року. Проте активізація експорту, яка відзначається найвищим місячним показником з весни минулого року, викликає занепокоєння.

Закупівельні ціни на молоко зросли

Зауважимо, що у другій половині липня в Україні відбулося підвищення закупівельних цін на молоко через сильну спеку та скорочення пропозиції молока-сировини.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що підвищення закупівельних цін обумовлене сильною спекою, яка призвела до зниження продуктивності корів та скорочення обсягів надою, особливо в господарствах населення.

Він також додав, що скорочення виробництва молока-сировини, ріст закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання та псування готової продукції в торгівельних мережах вплинули на підвищення цін на більшість молочних продуктів споживчого кошику українців.

В липні молокопереробні підприємства відчували дефіцит молока-сировини. Використання дизельних генераторів призвело до зростання виробничих витрат, а підвищення закупівельних цін на молоко-сировину вплинуло на дорожчання готової молочної продукції.

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