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В Україні зростуть ціни на популярний молочний продукт
Світові ціни на вершкове масло продовжуватимуть залишатися високими до кінця року, принаймні до листопада-грудня, через розбалансованість світового ринку молочних жирів, де попит значно перевищує пропозицію.
Про це пише Інфагро.
В Україні вершкове масло вже стало одним з головних факторів зростання продовольчої інфляції за підсумками липня. Прогнозується, що ситуація може погіршитися, зокрема через досвід минулої осені, коли нестача запасів масла призвела до значного підвищення цін на масло-моноліт на 25-30%.
Минулої осені молочники зіштовхнулися з проблемою, коли нестача запасів масла змусила їх перейти на імпортний товар, що суттєво вплинуло на ціни. Цього року деякі оператори вже з травня почали готуватися до зимового сезону та планувати запаси, тоді як інші продовжують працювати без складів, продаючи товар на місяць вперед. Це підвищує волатильність цін на сире молоко.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Поки що ситуація не є критичною. За даними Інфагро, запаси вершкового масла на початок серпня є вищими, ніж у аналогічний період минулого року. Проте активізація експорту, яка відзначається найвищим місячним показником з весни минулого року, викликає занепокоєння.
Закупівельні ціни на молоко зросли
Зауважимо, що у другій половині липня в Україні відбулося підвищення закупівельних цін на молоко через сильну спеку та скорочення пропозиції молока-сировини.
Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що підвищення закупівельних цін обумовлене сильною спекою, яка призвела до зниження продуктивності корів та скорочення обсягів надою, особливо в господарствах населення.
Він також додав, що скорочення виробництва молока-сировини, ріст закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання та псування готової продукції в торгівельних мережах вплинули на підвищення цін на більшість молочних продуктів споживчого кошику українців.
В липні молокопереробні підприємства відчували дефіцит молока-сировини. Використання дизельних генераторів призвело до зростання виробничих витрат, а підвищення закупівельних цін на молоко-сировину вплинуло на дорожчання готової молочної продукції.
Джерело фото: ua.depositphotos.com