Бензин Nano 98: насколько это удачный выбор для вашего автомобиля?

На что смотрит прежде всего владелец транспортного средства, выбирая наиболее подходящий бензин для своего авто? Правильно - октановое число. Еще в недалеком прошлом выбор стоял между марками А-92 и А-95 (эти цифры в маркировке показывают детонационную стойкость топлива).

Сегодня ситуация изменилась, что связано с боевыми действиями в нашей стране. Теперь бензин закупается в Европе, где бензин с октановым числом 92 не встречается. Но выбор все равно остается.

Теперь с топливом А-95 конкурирует более дорогой бензин марки А-98. Его применение связано с целым рядом преимуществ. Эта марка относится к линейке “премиальных” до которых предыдущий вариант, А-95, не дотягивал.

Понятно, что октановое число - это показатель не столько качества, сколько соответствия определенному виду двигателя. Данный уровень детонационной стойкости позволяет горючему правильно сгорать при создаваемом на также сжатия высоком давлении в цилиндре. Это обуславливает выработку высокой мощности.

Для владельцев машин с форсированным двигателем такой бензин - настоящий мастхэв. Однако, у многих автовладельцев возникают опасения, что такое топливо может быть опасным для транспортных средств. Но удельная теплота сгорания у того же А-95 немного выше, чем у Nano 98 на SOCAR - проблем с мотором не будет.

Зато есть ощутимый приятный бонус, который нивелирует стоимость горючего - двигатель авто будет использоваться в более экономном режиме, что отражается в уменьшении затрат на ремонт. Сам бензин тратится также экономнее - расход уменьшается. Все это приводит к сбережению средств при повышенном качестве работы двигателя.

А при альтернативной заправке газом этот бензин позволит делать идеальную профилактику - если заправить им бак и периодически использовать, переключаясь с газа.

Все это говорит об одном - Nano 98 на АЗК SOCAR является отличным выбором автомобилиста.