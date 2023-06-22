Бензин Nano 98: наскільки це вдалий вибір для автомобіля?

На що дивиться насамперед власник транспортного засобу, обираючи найбільш підходящий бензин для свого авто? Правильно – октанове число. Ще в недалекому минулому вибір стояв між марками А-92 та А-95 (ці цифри у маркуванні показують детонаційну стійкість палива).

Сьогодні ситуація змінилася, що пов'язано із бойовими діями в нашій країні. Тепер бензин закуповується в Європі, де бензин із октановим числом 92 не зустрічається. Але вибір все одно лишається.

Тепер із пальним А-95 конкурує дорожчий бензин марки А-98. Його застосування пов'язане з низкою переваг. Ця марка відноситься до лінійки "преміальних", до яких попередній варіант, А-95, не дотягував.

Зрозуміло, що октанове число - це показник не стільки якості, скільки відповідності певному виду двигуна. Даний рівень детонаційної стійкості дозволяє пальному правильно згоряти при створюваному на стисненні високому тиску в циліндрі. Це зумовлює вироблення високої потужності.

Для власників машин із форсованим двигуном такий бензин – справжній мастхев. Однак, у багатьох автовласників виникають побоювання, що таке пальне може бути небезпечним для транспортних засобів. Але питома теплота згоряння у того ж А-95 трохи вища, ніж у Nano 98 на SOCAR – проблем із мотором не буде.

Зате є відчутний приємний бонус, який нівелює вартість пального - двигун авто використовуватиметься у більш економному режимі, що відбивається у зменшенні витрат на ремонт. Сам бензин витрачається також економніше – витрата зменшується. Все це призводить до збереження коштів при підвищеній якості двигуна.

А за альтернативної заправки газом цей бензин дозволить робити ідеальну профілактику - якщо заправити їм бак і періодично використовувати, перемикаючись з газу.

Все це говорить про одне – Nano 98 на АЗК SOCAR є відмінним вибором автомобіліста.