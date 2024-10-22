Импорт подержанных авто в возрасте до 5 лет вырос на 60%: самые популярные модели

За 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В ассоциации напоминают, что с января по сентябрь 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых авто с пробегом, следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли более 28% от этого количества.

Какие авто покупали больше всего

Согласно сообщению "Укравтопрома", наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.

Дальше идут:

бензиновые авто – 39%;

дизельные – 10%;

гибридные – 7%;

авто с ГБО – 4%.

Наиболее популярные модели среди подержанных авто в возрасте до 5 лет

Отмечается, что наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

1️. Tesla Model Y – 3231 ед.;

2️. Tesla Model 3 – 2885 ед.;

3️. Hyundai Kona – 1635 ед.;

4️. Nissan Rogue – 1622 ед.;

5️. Mazda CX5 – 1598 ед.;

6️. Volkswagen Tiguan – 1429 ед.;

7️. Volkswagen Golf – 1144 ед.;

8️. Nissan Leaf – 1078 ед.;

9️. Kia Niro – 998 ед.;

10. Audi Q5 – 966 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, за 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США. 19% подержанных легковых автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 79%.

Также сообщалось, что в течение сентября украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года. При этом из этого количества новых автомобилей было 911 ед. (+3%), а подержанных – 265 ед. (-34%) ед.

Стоит отметить, что в сентябре украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это был один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда в 2024 году, меньше было только в январе.

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