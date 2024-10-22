Імпорт вживаних авто віком до 5 років зріс на 60%: найпопулярніші моделі

За 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

В асоціації нагадують, що з січня по вересень 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. легкових авто з пробігом, отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості.

Які авто купували найбільше

Згідно з повідомленням "Укравтопрому", найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

бензинові авто– 39%;

дизельні – 10%;

гібридні – 7%;

авто з ГБО – 4%.

Найбільш популярні моделі серед вживаних авто віком до 5 років

Зазначається, що найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались:

1️. Tesla Model Y - 3231 од.;

2️. Tesla Model 3 - 2885 од.;

3️. Hyundai Kona - 1635 од.;

4️. Nissan Rogue - 1622 од.;

5️. Mazda CX5 - 1598 од.;

6️. Volkswagen Tiguan - 1429 од.;

7️. Volkswagen Golf - 1144 од.;

8️. Nissan Leaf - 1078 од.;

9️. Kia Niro - 998 од.;

10. Audi Q5 - 966 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, за 9 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США. 19% вживаних легковиків, що в цьому році перейшли на українські номери, були зі США. При цьому у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився на 79%.

Також повідомлялося, що впродовж вересня українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року. При цьому з цієї кількості нових авто було 911 од. (+3%), а вживаних – 265 од. (-34%) од.

Варто зазначити, що у вересні український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це був один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду у 2024 році, менше було тільки у січні.

Фото: ua.depositphotos.com