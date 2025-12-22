Сколько украинцы купили электромобилей в ноябре 2025 года (инфографика)

Украинский рынок электромобилей продолжает меняться и удивлять показателями, особенно накануне законодательных изменений. Ноябрь 2025 года продолжил тренд по электрификации транспорта. Так, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам ноября 2025 года составил немалые 13,5 тысяч (по данным Института исследований авторынка). Да, это на 2,3% меньше, чем было в октябре текущего года. А с другой стороны, если отталкиваться от прошлогодних показателей, то это на 143,8% больше, чем было в ноябре 2024-го. А это редкое явление для авторынка. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка электрокаров на ноябрь 2025 года.

Структура рынка и изменение приоритетов

По итогам прошлого месяца структура сегмента рынка оказалась такова, что здесь основой выступают импортированные электромобили с пробегом. Доля которых составляет 56,1%, или 7569 автомобилей.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2024-2025, Украина

Источник: eauto.org.ua

Импортированные электрокары с пробегом

Если смотреть на инфографику, то это однозначно самый большой сегмент. Украинцы продолжают массово искать варианты из Европы и США, пытаясь успеть растаможить машины по старым правилам.

Рост импорта подержанных электромобилей в годовом исчислении составляет 170,4%, хотя по сравнению с октябрем наблюдается небольшое снижение на 4,6%.

Новые электромобили

Вторая по объемам категория, и это впервые, когда их доля больше доли внутренних перепродаж. То есть, новых легковушек группы BEV было зарегистрировано 3154 автомобиля, что составляет 23,4%.

И это первый раз, когда была достигнута и перейдена отметка в три тысячи первых регистраций. Рост составляет феноменальные 28,9% в месяц и 252,0% в годовом измерении.

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Подержанные электромобили с внутреннего рынка заняли 20,5% в своей группе. Это 2776 автомобилей. BEV-подсегмент показал снижение на 19,3% по сравнению с октябрем, хотя рост в годовом исчислении остается ощутимым: плюс 50,6%.

Таким образом, есть контрастная ситуация: с одной стороны чуть ли не фантастический рост, а с другой – немалый минус. И причина здесь ясна: покупатели переориентировались на новые и свежеимпортированные автомобили, пока можно растаможить электроавто без НДС до конца года.

Об этом говорит и эксперт авторынка Остап Новицкий. Кроме того, годовая динамика показывает более глубокий тренд: спрос на электромобили в Украине постепенно растет и становится более стабильным.

"Спрос же преимущественно закрывают независимые мультибрендовые дилеры, которые, судя по тенденциям, стремятся переходить к форматам официального представительства тех или иных марок - часто китайских." – отмечает эксперт.

Кроме того, дальнейший рост будет зависеть от налоговой политики и внешних ограничений, в частности, со стороны Китая.

Что в парке электромобилей: Tesla укрепляет лидерство

По состоянию на конец ноября 2025 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы «мото») парк электромобилей составляет 214,7 тысяч единиц. Больше всего в нем легковушек – 210,3 тысячи. Грузовиков на электротяге 4,4 тысячи, также есть несколько электробусов.

Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla – 20,2%, хотя с самого начала «электромобилизации» и недавно лидировал Nissan, доля которого сейчас 17,4%.

Третий в этом списке Volkswagen, с долей 12,2%. Итого эти три бренда контролируют почти половину всего украинского парка электрокаров.

Средний возраст в этом сегменте парка составляет 5,6 года, и он самый молодой из всех других сегментов транспорта в Украине.

Последний шанс сэкономить

Ноябрь 2025 стал последним полным месяцем, когда украинцы могут массово импортировать электромобили без НДС. Рекордные 13,5 тысяч зарегистрированных электрокаров указывают как на изменения предпочтений автомобилистов, так и на изменения рационального подхода к экономии.

Декабрь станет решающим месяцем для тех, кто хочет сэкономить четверть стоимости электромобиля, воспользовавшись последней возможностью растаможки без НДС.