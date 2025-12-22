Скільки українці купили електромобілів в листопаді 2025 (інфографіка)

Український ринок електромобілів продовжує змінюватися і дивувати показниками, особливо напередодні законодавчих змін. Листопад 2025 року продовжив тренд на електрифікацію транспорту. Так, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада 2025 року склав чималі 13,5 тисячі (за даними Інституту досліджень авторинку). Так, це на 2,3% менше, ніж було у жовтні поточного року. А з іншого боку, якщо відштовхуватися від торішніх показників, то це на цілих 143,8% більше, ніж було в листопаді 2024-го. А це рідкісне явище для авторинку. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку електрокарів станом на листопад 2025 року.

Структура ринку та зміна пріоритетів

За підсумками минулого місяця, структура сегмента ринку виявилася така, що тут основою виступають імпортовані електромобілі з пробігом. Частка яких становить 56,1%, або 7569 автомобілів.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2024-2025, Україна

Джерело: eauto.org.ua

Імпортовані електрокари з пробігом

Якщо дивитися на інфографіку, то це однозначно найбільший сегмент. Українці продовжують масово шукати варіанти з Європи та США, намагаючись встигнути розмитнити машини за старими правилами.

Зростання імпорту вживаних електромобілів у річному вимірі становить 170,4%, хоча порівняно з жовтнем спостерігається невелике зниження на 4,6%.

Нові електромобілі

Друга за обсягами категорія, і це вперше, коли їхня частка більша за частку внутрішніх перепродажів. Тобто, нових легковиків групи BEV було зареєстровано 3154 автомобілі, що складає 23,4%.

І це перший раз, коли було досягнуто й перейдено відмітку у три тисячі перших реєстрацій. Зростання становить феноменальні 28,9% місяць до місяця та 252,0% у річному вимірі.

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Вживані електромобілі з внутрішнього ринку зайняли 20,5% у своїй групі. Це 2776 автомобілів. BEV-підсегмент показав зниження на 19,3% порівняно з жовтнем, хоча зростання в річному вимірі залишається відчутним: плюс 50,6%.

Таким чином, маємо контрастну ситуацію: з одного боку мало не фантастичне зростання, а з іншого – чималий мінус. І причина тут зрозуміла: покупці переорієнтувалися на нові та свіжоімпортовані автомобілі, поки ще можна розмитнити електроавто без ПДВ до кінця року.

Про це говорить і експерт авторинку Остап Новицький. Крім того, річна динаміка показує глибший тренд: попит на електромобілі в Україні поступово зростає й стає стабільнішим.

“Попит же переважно закривають незалежні мультибрендові дилери, які, судячи з тенденцій, прагнуть переходити до форматів офіційного представництва тих чи інших марок – часто китайських.” – відмічає експерт.

Крім того, подальше зростання залежатиме від податкової політики та зовнішніх обмежень, зокрема з боку Китаю.

Що у парку електромобілів: Tesla зміцнює лідерство

Станом на кінець листопада 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи «мото») парк електромобілів складає 214,7 тисячі одиниць. Найбільше у ньому легковиків – 210,3 тисячі. Вантажівок на електротязі 4,4 тисячі, також є кілька електробусів.

Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla – 20,2%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 17,4%.

Третій у цьому списку Volkswagen, з часткою 12,2%. Разом ці три бренди контролюють майже половину всього українського парку електрокарів.

Середній вік у цьому сегменті парку становить 5,6 року, і він наймолодший серед усіх інших сегментів транспорту в Україні.

Останній шанс заощадити

Листопад 2025 року став останнім повним місяцем, коли українці можуть масово імпортувати електромобілі без ПДВ. Рекордні 13,5 тисячі зареєстрованих електрокарів вказують як на зміни уподобань автомобілістів, так і на зміни раціонального підходу до економії.

Грудень стане вирішальним місяцем для тих, хто хоче заощадити чверть вартості електромобіля, скориставшись останньою можливістю розмитнення без ПДВ.