Сколько украинцы купили электромобилей в ноябре 2025 года (инфографика)

Последний месяц осени традиционно приносит на украинский авторынок предполагаемую паузу. Ноябрь 2025 года не стал исключением: после активного октября, когда покупатели спешили закрыть сделки до законодательных изменений, рынок взял естественную паузу. Суммарно украинцы приобрели 93 485 подержанных легковушек — это заметное снижение по сравнению с октябрьским пиком более чем в 105 тысяч автомобилей. Однако эта цифра рассказывает более интересную историю, чем кажется на первый взгляд. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка подержанных автомобилей по состоянию на ноябрь 2025 года.

Внутренний рынок нашел свой ритм

Динамика рынка новых легковых автомобилей

Источник: eauto.org.ua

На внутреннем рынке было заключено 69 745 сделок купли-продажи (по данным Института исследований авторынка). По сравнению с октябрем активность снизилась на 11,3%, что выглядит как классическое сезонное явление: более короткий световой день, ухудшение погоды и традиционное желание сохранить деньги перед зимними праздниками сделали свое дело.

Но настоящая интрига по сравнению с прошлым годом. В ноябре 2024 было заключено 69 122 соглашения. Это почти идентичная цифра, разница всего в 0,9%. Это означает, что рынок нашел свою точку равновесия, а объем около 70 тысяч сделок в месяц становится новой нормой для текущих экономических условий.

Что происходит с импортом легковых автомобилей

Если внутренний рынок демонстрирует стабильность, сегмент импорта поражает динамикой. В ноябре было зарегистрировано 23 740 свежепригнанных автомобилей. По сравнению с октябрем это снижение на те же 11,3% — редкая синхронность с внутренним рынком.

Однако годовая динамика показывает, что по сравнению с ноябрем 2024 года, когда было завезено 15 084 автомобиля, импорт вырос на 57,4%. Это огромный скачок, который невозможно игнорировать.

Электромобильная лихорадка как движущая сила

Что стоит за столь резким ростом импорта? Ответ кроется в сегменте электромобилей. Ноябрь продемонстрировал рекордные 13,5 тысяч зарегистрированных электрокаров, из которых львиная доля — 7569 автомобилей, или 56,1% — это импортируемые машины с пробегом.

Украинцы массово ищут варианты из Европы и США, пытаясь успеть растаможить электромобили по старым правилам без НДС. Вот почему импорт подержанных электрокаров вырос на 170,4% по сравнению с прошлым годом.

«Значительная часть импортного потока – это подержанные электроавто, которые украинцы пытаются успеть завезти "под елку". — объясняет основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий. — Риск возврата НДС с 1 января заставляет покупателей принимать решение здесь и сейчас. Мы наблюдаем эффект отложенного спроса, наоборот: люди покупают сегодня то, что планировали купить весной».

Что это значит для покупателей

Ноябрьская статистика демонстрирует интересный парадокс: общий рынок стабилизировался, но импорт переживает бум из-за ожиданий налоговых изменений. Это создает специфическую ситуацию, когда покупатели спешат, а спешка, как известно, редко ведет к взвешенным решениям.

В погоне за выгодной ценой легко забыть о базовых вещах: проверке истории автомобиля, его техническом состоянии, реальном пробеге. С экспортных площадок в ЕС или США отлично вывозят и битые, и утопленные, и со скрученным пробегом машины. Поэтому проверка авто по VIN-коду к покупке – это элементарная осторожность.

Ноябрь 2025 показал, что украинский авторынок умеет адаптироваться к вызовам и находить новые точки роста даже в сложных условиях. Остается наблюдать, как ситуация будет развиваться дальше, и не окажется ли текущий бум лишь временным явлением перед большой коррекцией.