Скільки українці купили електромобілів у листопаді 2025 (інфографіка)

Останній місяць осені традиційно приносить на український авторинок передбачувану паузу. Листопад 2025-го не став винятком: після активного жовтня, коли покупці поспішали закрити угоди до законодавчих змін, ринок взяв природну паузу. Сумарно українці придбали 93 485 вживаних легковиків — це помітне зниження порівняно з жовтневим піком у понад 105 тисяч автомобілів. Проте ця цифра розповідає цікавішу історію, ніж здається на перший погляд. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку вживаних автомобілів станом на листопад 2025 року.

Внутрішній ринок знайшов свій ритм

Динаміка ринку нових легковиків

Джерело: eauto.org.ua

На внутрішньому ринку було укладено 69 745 угод купівлі-продажу (за даними Інституту досліджень авторинку). Порівняно з жовтнем активність знизилася на 11,3%, що виглядає як класичне сезонне явище: коротший світловий день, погіршення погоди та традиційне бажання зберегти гроші перед зимовими святами зробили свою справу.

Але справжня інтрига у порівнянні з минулим роком. У листопаді 2024-го було укладено 69 122 угоди. Це майже ідентична цифра, різниця лише 0,9%. Це означає, що ринок знайшов свою точку рівноваги, а обсяг близько 70 тисяч угод на місяць стає новою нормою для поточних економічних умов.

Що відбувається з імпортом легкових авто

Якщо внутрішній ринок демонструє стабільність, то сегмент імпорту вражає динамікою. У листопаді було зареєстровано 23 740 свіжопригнаних автомобілів. Порівняно з жовтнем це зниження на ті самі 11,3% — рідкісна синхронність з внутрішнім ринком.

Проте річна динаміка показує, що порівняно з листопадом 2024 року, коли було завезено 15 084 автомобілі, імпорт зріс на 57,4%. Це величезний стрибок, який неможливо ігнорувати.

Електромобільна лихоманка як рушійна сила

Що стоїть за таким різким зростанням імпорту? Відповідь криється у сегменті електромобілів. Листопад продемонстрував рекордні 13,5 тисячі зареєстрованих електрокарів, з яких левова частка — 7569 автомобілів, або 56,1% — це імпортовані машини з пробігом.

Українці масово шукають варіанти з Європи та США, намагаючись встигнути розмитнити електромобілі за старими правилами, без ПДВ. Ось чому імпорт вживаних електрокарів зріс на 170,4% порівняно з минулим роком.

«Значна частина імпортного потоку — це вживані електроавто, які українці намагаються встигнути завезти "під ялинку". — пояснює засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький. — Ризик повернення ПДВ з 1 січня змушує покупців приймати рішення тут і зараз. Ми спостерігаємо ефект відкладеного попиту навпаки: люди купують сьогодні те, що планували купити навесні».

Що це означає для покупців

Листопадова статистика демонструє цікавий парадокс: загальний ринок стабілізувався, але імпорт переживає бум через очікування податкових змін. Це створює специфічну ситуацію, коли покупці поспішають, а поспіх, як відомо, рідко веде до виважених рішень.

У гонитві за вигідною ціною легко забути про базові речі: перевірку історії автомобіля, його технічного стану, реального пробігу. З експортних майданчиків у ЄС чи США чудово вивозять і биті, і втоплені, і зі скрученим пробігом машини. Тому перевірка авто за VIN кодом до купівлі – це елементарна обережність.

Листопад 2025 року показав, що український авторинок вміє адаптуватися до викликів і знаходити нові точки росту навіть у складних умовах. Залишається спостерігати, як розвиватиметься ситуація далі, і чи не виявиться поточний бум лише тимчасовим явищем перед великою корекцією.