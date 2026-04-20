Стратегия лидерства в условиях турбулентности: как группа компаний VІDI стала №1 на авторынке Украины
VIDI — семейный бизнес, группа компаний с украинским капиталом, ведущая деятельность в сфере автомобильного ритейла, сервиса, мотобизнеса, логистики, страхования, лизинга и производства специализированной техники. Насчитывает 22 официальных дилерских центра (18 автомобильных и два мотобренда) в Киеве, Одессе и Борисполе. Владеет своим страховым бизнесом, лизинговой компанией и международным логистическим оператором (BLG VIDI Logistics).
VIDI достигла очередного собственного рекорда, уплатив за 2025 год 1,030 млрд грн налогов (рост +35% к 2024-му). Важно, что 47% этой суммы — налоги с заработной платы, которая на сегодняшний день является одной из самых высоких на автомобильном рынке: среднемесячная зарплата составляет 69 161 грн.
Результаты 2025 года зафиксировали исторический для группы компаний VIDI факт: она стала №1 в Украине по объемам продаж как новых, так и подержанных автомобилей. Согласно исследованию аналитического издания AUTO-Consulting, VIDI официально возглавила рейтинг рынка новых авто с существенным отрывом от конкурентов. В то же время компания заняла первое место и среди официальных операторов рынка подержанных автомобилей, продемонстрировав рост собственных продаж в этом сегменте на 31,9%.
Главной целью нашей деятельности является предоставление сервиса высочайшего уровня. Именно фокус на клиентоориентированность и внедрение инновационных стандартов обслуживания позволил получить лидерские позиции по итогам 2025 года. Мы рассматриваем качество не как затраты, а главную инвестицию в лидерство и финансовую устойчивость.
Как СЕО, я привык оперировать фактами и системными категориями. Лидерство не является случайностью или стечением обстоятельств. В нашем случае это следствие реализации семейной философии: "Мечтай! Трудись! Достигай!". В понимании семьи Джуринских, чтобы чего-то достичь, нужно сначала четко очертить цель, дальше, как говорит мой отец, хорошо поработать, и тогда ты обязательно получишь вожделенный результат. За каждым процентом рыночной доли стоят конкретные управленческие решения, ставшие нашей опорой.
Пять шагов к автомобильному Эвересту
Заходя в 2025 году, мы четко понимали: он не будет простым. Рынок находился в состоянии высокой турбулентности, в таких условиях успех зависит не от удачи, а от точности выбранного курса. Я выделяю пять ключевых управленческих решений, ставших нашей основой.
- Сначала "кто", потом "что". Это мое главное правило. Можно продавать лучшие автомобили в мире, но без профессиональной команды единомышленников невозможно достичь лидерства. Мы сфокусировались на людях: их обучении, квалификации и эмоциональном состоянии, что особенно важно в условиях войны. Когда команда чувствует поддержку и понимает свои цели, она способна на результаты, которые другим кажутся невозможными.
- Энергетическая и операционная автономность. Мы сделали все, чтобы внешние обстоятельства почти не влияли на наш бизнес. Теперь каждое предприятие VIDI – это, как говорится, независимая крепость. Полная энергонезависимость позволяет нам работать нон-стоп. Клиент должен быть уверен: что бы ни происходило вокруг, VIDI рядом и выполняет все свои обязательства.
- Адаптивная структура и критические функции. Мы просмотрели архитектуру бизнеса. Определили функции, которые критичны для результата именно сегодня, адаптировали к ним структуру и сместили фокусы отделов. Это позволило нам быть быстрее рынка. Мы не просто плывем по течению или по факту реагируем на проблемы, мы создаем условия для роста через инновационные внутренние проекты.
- Партнерство с государством и детенизация рынка. Для нас важно не просто продавать и обслуживать автомобиль, а менять культуру целой отрасли. Мы активно инвестируем свой опыт в помощь государству в детенизации рынка. Прозрачные правила игры – это налоги в бюджет, сила нашей экономики и цивилизованное будущее.
- Глобальный контекст через локальную призму. Мы внимательно следим за миром. Видим, как технологии изменяют ландшафт рынка от электромобилей до гибридов. Наш фокус на экспертном консультировании помогает украинцам не потеряться в этих технологических изменениях, выбирая лучшее.
Среди основных реформ, реализуемых с участием экспертов VIDI:
- Регистрация в салоне: мы стали драйвером внедрения механизма получения техпаспорта и номеров непосредственно у дилера. Маленькое изменение в законе, а для клиента большая экономия времени;
- законопроект №9083 (рынок подержанных авто): в том числе благодаря усилиям наших экспертов отменена обязанность дилеров регистрировать на себя подержанные авто при их выкупе. Это обеспечило запуск прозрачного trade-in без бюрократических преград;
- упрощение процедур: ликвидация обязательной экспертизы, отмена "транзитных" номеров и требования нотариальных доверенностей существенно ускорили процесс оформления сделок для клиентов.
Принципы, помогающие держать курс
Часто спрашивают, на какие ориентиры я опираюсь в управлении большим холдингом в такие времена. Моя настольная книга - "CEO Excellence" Скотта Келлера и его коллег из McKinsey. Авторы проанализировали опыт успешных руководителей мира, и многие из их выводов стали частью моей ежедневной практики. В частности, книга акцентирует внимание на том, что выдающийся СЕО должен фокусироваться не на процессах, а на результатах, изменяющих правила игры.
Одно из ключевых прикладных утверждений издания – "Управляйте не работой, а энергией". В 2025 году мы в VIDI действовали именно так: мы не просто выполняли операционные задания, а аккумулировали энергию команды для развития в ключевых сегментах, в частности, в продажах подержанных авто. Как говорят авторы "СЕО Excellence", настоящее лидерство - это способность видеть потенциал там, где другие видят только сложность. Для нас такой возможностью стала трансформация рынка trade-in в прозрачный и эффективный инструмент.
Мой подход к управлению основан на балансе между железной устойчивостью процессов и человечностью. Последнее – завещание моего дедушки, которое стало одним из ключевых принципов бизнеса семьи Джуринских. Уважение людей, готовность к изменениям и способность к самокритике — это то, что позволяет нам не останавливаться. Я никогда не надеюсь на стечение обстоятельств. Всегда планирую действия, учитывая худший сценарий, и применяю все силы, опыт и знания, чтобы такой сценарий не наступил.
Сегодня, пользуясь возможностью, я хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику нашей дружеской автодинастии VIDI. Этот успех – результат вашего совместного труда в условиях тяжелых вызовов войны. Горжусь нашей командой! Вы доказываете своим примером: даже в самые сложные времена можно развивать бизнес и быть надежной опорой для государства.
Главное! Все успехи и достижения стали возможны только благодаря нашим защитникам. Мы осознаем это поминутно. Работаем, добросовестно платим налоги и поддерживаем тех. кто сегодня борется за свободу Украины!