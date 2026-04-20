Стратегия лидерства в условиях турбулентности: как группа компаний VІDI стала №1 на авторынке Украины

VIDI — семейный бизнес, группа компаний с украинским капиталом, ведущая деятельность в сфере автомобильного ритейла, сервиса, мотобизнеса, логистики, страхования, лизинга и производства специализированной техники. Насчитывает 22 официальных дилерских центра (18 автомобильных и два мотобренда) в Киеве, Одессе и Борисполе. Владеет своим страховым бизнесом, лизинговой компанией и международным логистическим оператором (BLG VIDI Logistics).

VIDI достигла очередного собственного рекорда, уплатив за 2025 год 1,030 млрд грн налогов (рост +35% к 2024-му). Важно, что 47% этой суммы — налоги с заработной платы, которая на сегодняшний день является одной из самых высоких на автомобильном рынке: среднемесячная зарплата составляет 69 161 грн.

Результаты 2025 года зафиксировали исторический для группы компаний VIDI факт: она стала №1 в Украине по объемам продаж как новых, так и подержанных автомобилей. Согласно исследованию аналитического издания AUTO-Consulting, VIDI официально возглавила рейтинг рынка новых авто с существенным отрывом от конкурентов. В то же время компания заняла первое место и среди официальных операторов рынка подержанных автомобилей, продемонстрировав рост собственных продаж в этом сегменте на 31,9%.

Главной целью нашей деятельности является предоставление сервиса высочайшего уровня. Именно фокус на клиентоориентированность и внедрение инновационных стандартов обслуживания позволил получить лидерские позиции по итогам 2025 года. Мы рассматриваем качество не как затраты, а главную инвестицию в лидерство и финансовую устойчивость.

Как СЕО, я привык оперировать фактами и системными категориями. Лидерство не является случайностью или стечением обстоятельств. В нашем случае это следствие реализации семейной философии: "Мечтай! Трудись! Достигай!". В понимании семьи Джуринских, чтобы чего-то достичь, нужно сначала четко очертить цель, дальше, как говорит мой отец, хорошо поработать, и тогда ты обязательно получишь вожделенный результат. За каждым процентом рыночной доли стоят конкретные управленческие решения, ставшие нашей опорой.

Пять шагов к автомобильному Эвересту

Заходя в 2025 году, мы четко понимали: он не будет простым. Рынок находился в состоянии высокой турбулентности, в таких условиях успех зависит не от удачи, а от точности выбранного курса. Я выделяю пять ключевых управленческих решений, ставших нашей основой.

Сначала "кто", потом "что". Это мое главное правило. Можно продавать лучшие автомобили в мире, но без профессиональной команды единомышленников невозможно достичь лидерства. Мы сфокусировались на людях: их обучении, квалификации и эмоциональном состоянии, что особенно важно в условиях войны. Когда команда чувствует поддержку и понимает свои цели, она способна на результаты, которые другим кажутся невозможными. Энергетическая и операционная автономность. Мы сделали все, чтобы внешние обстоятельства почти не влияли на наш бизнес. Теперь каждое предприятие VIDI – это, как говорится, независимая крепость. Полная энергонезависимость позволяет нам работать нон-стоп. Клиент должен быть уверен: что бы ни происходило вокруг, VIDI рядом и выполняет все свои обязательства. Адаптивная структура и критические функции. Мы просмотрели архитектуру бизнеса. Определили функции, которые критичны для результата именно сегодня, адаптировали к ним структуру и сместили фокусы отделов. Это позволило нам быть быстрее рынка. Мы не просто плывем по течению или по факту реагируем на проблемы, мы создаем условия для роста через инновационные внутренние проекты. Партнерство с государством и детенизация рынка. Для нас важно не просто продавать и обслуживать автомобиль, а менять культуру целой отрасли. Мы активно инвестируем свой опыт в помощь государству в детенизации рынка. Прозрачные правила игры – это налоги в бюджет, сила нашей экономики и цивилизованное будущее. Глобальный контекст через локальную призму. Мы внимательно следим за миром. Видим, как технологии изменяют ландшафт рынка от электромобилей до гибридов. Наш фокус на экспертном консультировании помогает украинцам не потеряться в этих технологических изменениях, выбирая лучшее.

Среди основных реформ, реализуемых с участием экспертов VIDI:

Регистрация в салоне: мы стали драйвером внедрения механизма получения техпаспорта и номеров непосредственно у дилера. Маленькое изменение в законе, а для клиента большая экономия времени;

законопроект №9083 (рынок подержанных авто): в том числе благодаря усилиям наших экспертов отменена обязанность дилеров регистрировать на себя подержанные авто при их выкупе. Это обеспечило запуск прозрачного trade-in без бюрократических преград;

упрощение процедур: ликвидация обязательной экспертизы, отмена "транзитных" номеров и требования нотариальных доверенностей существенно ускорили процесс оформления сделок для клиентов.

Принципы, помогающие держать курс

Часто спрашивают, на какие ориентиры я опираюсь в управлении большим холдингом в такие времена. Моя настольная книга - "CEO Excellence" Скотта Келлера и его коллег из McKinsey. Авторы проанализировали опыт успешных руководителей мира, и многие из их выводов стали частью моей ежедневной практики. В частности, книга акцентирует внимание на том, что выдающийся СЕО должен фокусироваться не на процессах, а на результатах, изменяющих правила игры.

Одно из ключевых прикладных утверждений издания – "Управляйте не работой, а энергией". В 2025 году мы в VIDI действовали именно так: мы не просто выполняли операционные задания, а аккумулировали энергию команды для развития в ключевых сегментах, в частности, в продажах подержанных авто. Как говорят авторы "СЕО Excellence", настоящее лидерство - это способность видеть потенциал там, где другие видят только сложность. Для нас такой возможностью стала трансформация рынка trade-in в прозрачный и эффективный инструмент.

Мой подход к управлению основан на балансе между железной устойчивостью процессов и человечностью. Последнее – завещание моего дедушки, которое стало одним из ключевых принципов бизнеса семьи Джуринских. Уважение людей, готовность к изменениям и способность к самокритике — это то, что позволяет нам не останавливаться. Я никогда не надеюсь на стечение обстоятельств. Всегда планирую действия, учитывая худший сценарий, и применяю все силы, опыт и знания, чтобы такой сценарий не наступил.

Сегодня, пользуясь возможностью, я хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику нашей дружеской автодинастии VIDI. Этот успех – результат вашего совместного труда в условиях тяжелых вызовов войны. Горжусь нашей командой! Вы доказываете своим примером: даже в самые сложные времена можно развивать бизнес и быть надежной опорой для государства.

Главное! Все успехи и достижения стали возможны только благодаря нашим защитникам. Мы осознаем это поминутно. Работаем, добросовестно платим налоги и поддерживаем тех. кто сегодня борется за свободу Украины!