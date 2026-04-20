Стратегія лідерства в умовах турбулентності: як група компаній VІDІ стала №1 на авторинку України

VIDI — сімейний бізнес, група компаній з українським капіталом, що веде діяльність у сферах автомобільного ритейлу, сервісу, мотобізнесу, логістики, страхування, лізингу та виробництва спеціалізованої техніки. Налічує 22 офіційні дилерські центри (18 автомобільних і два мотобренди) у Києві, Одесі та Борисполі. Володіє власним страховим бізнесом, лізинговою компанією та міжнародним логістичним оператором (BLG VIDI Logistics).

VIDI досягла чергового власного рекорду, сплативши за 2025 рік 1,030 млрд грн податків (зростання +35% до 2024-го). Важливо, що 47% цієї суми — податки із заробітної плати, яка на сьогодні є однією з найвищих на автомобільному ринку: середньомісячна зарплата становить 69 161 грн.

Результати 2025 року зафіксували історичний для групи компаній VIDI факт: вона стала №1 в Україні за обсягами продажу як нових, так і вживаних автомобілів. За дослідженням аналітичного видання AUTO-Consulting, VIDI офіційно очолила рейтинг ринку нових авто із суттєвим відривом від конкурентів. Водночас компанія посіла першу сходинку і серед офіційних операторів ринку вживаних автомобілів, продемонструвавши зростання власних продажів у цьому сегменті на 31,9%.

Головною метою нашої діяльності є надання сервісу найвищого рівня. Саме фокус на клієнтоорієнтованість та впровадження інноваційних стандартів обслуговування дозволив нам здобути лідерські позиції за підсумками 2025 року. Ми розглядаємо якість не як витрати, а як головну інвестицію у лідерство та фінансову стійкість.

Як СЕО я звик оперувати фактами та системними категоріями. Лідерство не є випадковістю чи збігом обставин. У нашому випадку це наслідок реалізації родинної філософії: "Мрій! Трудись! Досягай!". У розумінні родини Джуринських, щоб чогось досягти, потрібно спочатку чітко окреслити ціль, далі, як каже мій батько, добряче попрацювати, і тоді ти обов’язково отримаєш омріяний результат. За кожним відсотком ринкової частки стоять конкретні управлінські рішення, які стали нашою опорою.

П'ять кроків до автомобільного Евересту

Заходячи у 2025 рік, ми чітко розуміли: він не буде простим. Ринок перебував у стані високої турбулентності, за таких умов успіх залежить не від удачі, а від точності обраного курсу. Я виділяю п’ять ключових управлінських рішень, які стали нашою основою.

Спочатку "хто", потім "що". Це моє головне правило. Можна продавати найкращі авто у світі, але без професійної команди однодумців неможливо досягти лідерства. Ми сфокусувалися на людях: їхньому навчанні, кваліфікації та емоційному стані, що особливо важливо в умовах війни. Коли команда відчуває підтримку та розуміє свою мету, вона здатна на результати, які іншим здаються неможливими. Енергетична та операційна автономність. Ми зробили все, щоб зовнішні обставини майже не впливали на наш бізнес. Тепер кожне підприємство VIDI — це, як кажуть, незалежна фортеця. Повна енергонезалежність дозволяє нам працювати нон-стоп. Клієнт має бути впевнений: що б не відбувалося навколо, VIDI поруч і виконує всі свої зобов’язання. Адаптивна структура та критичні функції. Ми переглянули архітектуру бізнесу. Визначили функції, які є критичними для результату саме сьогодні, адаптували до них структуру та змістили фокуси відділів. Це дозволило нам бути швидшими за ринок. Ми не просто пливемо за течією або по факту реагуємо на проблеми, ми самі створюємо умови для зростання через інноваційні внутрішні проєкти. Партнерство з державою та детінізація ринку. Для нас важливо не просто продавати та обслуговувати авто, а змінювати культуру цілої галузі. Ми активно інвестуємо свій досвід у допомогу державі щодо детінізації ринку. Прозорі правила гри — це податки у бюджет, сила нашої економіки і цивілізоване майбутнє. Глобальний контекст через локальну призму. Ми уважно стежимо за світом. Бачимо, як технології змінюють ландшафт ринку від електромобілів до гібридів. Наш фокус на експертному консультуванні допомагає українцям не загубитися у цих технологічних змінах, обираючи найкраще.

Серед основних реформ, реалізованих за участі експертів VIDI:

реєстрація в салоні: ми стали драйвером впровадження механізму отримання техпаспорта та номерів безпосередньо у дилера. Маленька зміна в законі, а для клієнта велика економія часу;

законопроєкт №9083 (ринок вживаних авто): в тому числі завдяки зусиллям наших експертів скасовано обов’язок дилерів реєструвати на себе вживані авто при їх викупі. Це забезпечило запуск прозорого trade-in без бюрократичних перепон;

спрощення процедур: ліквідація обов’язкової експертизи, скасування "транзитних" номерів та вимоги щодо нотаріальних довіреностей суттєво пришвидшили процес оформлення угод для клієнтів.

Принципи, що допомагають тримати курс

Часто запитують, на які орієнтири я спираюся в управлінні великим холдингом у такі часи. Моєю настільною книгою є "CEO Excellence" Скотта Келлера та його колег із McKinsey. Автори проаналізували досвід найуспішніших керівників світу, і багато з їхніх висновків стали частиною моєї щоденної практики. Зокрема, книга акцентує на тому, що видатний СЕО має фокусуватися не на процесах, а на результатах, які змінюють правила гри.

Одне з ключових прикладних тверджень видання — "Керуйте не роботою, а енергією". У 2025 році ми у VIDI діяли саме так: ми не просто виконували операційні завдання, а акумулювали енергю команди для розвитку в ключових сегментах, зокрема у продажах вживаних авто. Як кажуть автори "СЕО Excellence", справжнє лідерство — це здатність бачити потенціал там, де інші бачать лише складність Для нас такою можливістю стала трансформація ринку trade-in у прозорий та ефективний інструмент.

Мій підхід до управління базується на балансі між залізною стійкістю процесів та людяністю. Останнє - заповіт мого дідуся, який став одним із ключових принципів бізнесу родини Джуринських. Повага до людей, готовність до змін та здатність до самокритики — це те, що дозволяє нам не зупинятися. Я ніколи не сподіваюся на збіг обставин. Завжди планую дії, зважаючи на найгірший сценарій, і застосовую всі сили, досвід і знання, щоб такий сценарій не настав.

Сьогодні, користуючись можливістю, я хочу висловити щиру подяку кожному співробітнику нашої дружньої автодинастії VIDI. Цей успіх - результат вашої спільної праці в умовах тяжких викликів війни. Пишаюся нашою командою! Ви доводите власним прикладом: навіть у найскладніші часи можна розвивати бізнес І бути надійною опорою для держави.

Головне! Всі успіхи та здобутки стали можливими лише завдяки нашим захисникам. Ми усвідомлюємо це щохвилини. Працюємо, сумлінно сплачуємо податки й підтримуємо тих. хто сьогодні виборює свободу України!