ТОП 10 самых популярных новых легковых автомобилей в Украине (ноябрь 2025)

Ноябрь 2025 показал наращивание активности на рынке новых авто. По данным Института исследований авторынка , в течение ноября 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 7,7 тысяч новых легковых автомобилей. В годовом сравнении с ноябрем 2024 года имеем увеличение объемов на 53,3%, а если равнять ноябрь этого года к октябрю — получаем практически стабильность с небольшим уменьшением всего на 0,2%. Читайте на Delo.ua больше об актуальном состоянии рынка новых авто по состоянию на ноябрь 2025 года.

Рынок новых автомобилей продолжает бить рекорды

Динамика рынка новых легковых автомобилей

Источник: eauto.org.ua

Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (98,5%, или 7597 авто), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 1,5% (118 авто).

Рейтинг по маркам автомобилей

Топ-10 марок новых легковушек за ноябрь

Источник: eauto.org.ua

Лидером рынка с просто неприличным отрывом стал BYD. Этот бренд продал почти столько же, сколько его ближайшие конкуренты: Toyota и Volkswagen вместе взятые. Китайский гигант не является «альтернативой» и стал мейнстримом.

На второй строчке Volkswagen. Но львиную долю продаж здесь производят электромобили серии ID, опять же произведенные в КНР. Замыкает тройку лидеров непоколебимая Toyota.

Рейтинг по моделям автомобилей

Лидером среди новых легковушек, зарегистрированных как изготовленные в Украине, оказался кроссовер Skoda Karoq: 68 единиц, произведенных на закарпатском заводе «Еврокар». Другие места занимают локально переоборудованные марки (например, СКС, ПУ, ГАС), чьи объемы в большинстве своем не превышают единичных количеств.

10. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Источник: nextcar.ua

Большой семейный кроссовер от чешского производителя продолжает удерживать позиции в топ-10. Kodiaq отличается просторным салоном, практичностью и традиционным качеством концерна Volkswagen.

Это идеальный выбор для больших семей, требующих вместительного и комфортного автомобиля за разумные деньги. Чешский прагматизм в самом лучшем виде: надежность, пространство и предсказуемость затрат на обслуживание.

9. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Источник:nextcar.ua

Современный корейский кроссовер продолжает удерживать свою нишу на украинском рынке благодаря привлекательному дизайну и сбалансированным характеристикам.

Tucson предлагает хорошее оснащение по адекватной цене, что делает его популярным выбором среди покупателей среднего сегмента. Корейцы знают, как сделать автомобиль, который выглядит дороже, чем стоит.

8. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Источник:i.infocar.ua

Премиальный внедорожник остается мечтой многих украинских автомобилистов. Prado – это статус, комфорт и легендарная проходимость, проверенная десятилетиями.

Модель особенно популярна среди предпринимателей и ценящих сочетание престижа с реальными возможностями внедорожника. В мире, где все меняется, Prado остается константой – символом стабильности и надежности.

7. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Источник:i.infocar.ua

Компактный кроссовер из семейства Sea Lion занимает нишу между доступными и премиальными моделями BYD. Модель предлагает оптимальное соотношение размеров, функциональности и цены.

Sea Lion 06 привлекает покупателей, которые ищут современный электромобиль среднего класса с хорошим оснащением и достаточным пространством для семьи. Это яркий пример того, как китайские бренды восполняют пробелы, оставленные европейцами.

6. Renault Duster

Renault Duster

Источник:renaulttygervalley.co.za

Многолетний народный любимец, годами держащий топовые позиции, все еще остается в десятке. Duster – это практичность, надежность и минимальные затраты на обслуживание.

Эта модель предлагает максимум полезности и универсальности для повседневного использования. Хотя Duster и лишился лидерских позиций, он продолжает оставаться выбором тех, кто ценит простоту и экономичность превыше всего.

5. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Источник:ncars.com.ua

Инновационный кроссовер премиум-класса от китайского концерна Geely продолжает завоевывать украинские сердца. Модель отличается футуристическим дизайном и использованием передовых технологий автономного вождения.

Zeekr 7X позиционируется как прямой конкурент европейским люксовым электрокарам и демонстрирует, что китайские производители уже готовы соперничать в премиум-сегменте. Более того: они выигрывают эту битву благодаря лучшему соотношению технологий к цене.

4. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Источник:topgear.com

Легендарный японский кроссовер продолжает удерживать высокие позиции на украинском рынке, хотя и опустился на четвертую строчку. RAV4 стал синонимом надежности, качества и долговечности.

Несмотря на давление китайских конкурентов и потерю призовых мест, Toyota остается выбором тех, кто готов платить больше за проверенную репутацию и гарантию беспроблемной эксплуатации. В мире электрических новинок RAV4 – это остров стабильности.

3. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Источник:e.skm.ltd

Модель относится к среднему классу SUV и является одной из самых популярных в линейке BYD. Она отличается современным дизайном, большим запасом хода и высоким уровнем оснастки.

BYD Song Plus предлагает идеальный баланс между комфортом, технологиями и ценой. Именно это сочетание делает его любимцем украинских покупателей. Модель фактически стала «народным электрокаром»: доступным, но не дешевым по внешнему виду.

2. Volkswagen ID. Unyx

Стильный электрический кросс-купе, разработанный совместно с китайскими партнерами, продолжает удерживать высокие позиции. Модель позиционируется как высокотехнологичный, но доступный семейный автомобиль.

Volkswagen ID. Unyx стал настоящим локомотивом продаж германского бренда в Украине. Автомобиль, созданный специально для Китая, неожиданно оказался идеальным вариантом для украинского рынка.

1. BYD Leopard 3

BYD Leopard 3

Источник:e.skm.ltd

Новый непоколебимый лидер украинского рынка. Этот внедорожник относится к премиальному сегменту, ориентированному на высокую проходимость и прочность. Модель является частью суббренда Fang Cheng Bao и отличается агрессивным, «квадратным» дизайном.

BYD Leopard 3 стал настоящей сенсацией ноября, заняв первое место в общем зачете. Модель привлекает покупателей, ищущих мощный и эксклюзивный электромобиль для активного отдыха, но не желающих переплачивать за традиционные премиальные бренды.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых автомобилей (инфографика)

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых автомобилей (инфографика)

Источник: eauto.org.ua

Общие тенденции рынка

Ноябрьские показатели иллюстрируют несколько важных трендов украинского авторынка. Рынок новых автомобилей вырос на 53,3% по сравнению с прошлым годом и вышел на стабильный уровень в 7-8 тысяч автомобилей в месяц. Китайские бренды стали доминирующей силой: BYD, Volkswagen (китайского производства) и Zeekr забирают львиную долю продаж. Многолетние лидеры Renault Duster и Toyota RAV4 уступили электронным кроссоверам из Китая: это начало новой эпохи.

Украинское производство остается символическим (1,5%), потому рынок полностью зависит от импорта. Приближение 1 января 2026 года, когда растаможка подорожает из-за возврата НДС, создает ажиотаж: декабрь 2025, вероятно, увидит еще больший всплеск продаж. Рынок прошел трансформацию: китайские электромобили уже не альтернатива, а мейнстрим.