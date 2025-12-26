Запланована подія 2

ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)

легкове авто, Volkswagen ID. Unyx
Листопад 2025 року показав нарощення активності на ринку нових авто. За даними Інституту досліджень авторинку, впродовж листопада 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 7,7 тисячі нових легковиків.

У річному порівнянні з листопадом 2024 року маємо збільшення обсягів на 53,3%, а якщо рівняти цьогорічний листопад до жовтня — отримуємо практично стабільність із невеликим зменшенням всього на 0,2%. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан ринку нових авто станом на листопад 2025 року.

Ринок нових автомобілів продовжує бити рекорди

Фото 2 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Динаміка ринку нових легковиків
Джерело: eauto.org.ua 

Більшість нових легковиків, як звичайно (98,5%, або 7597 авто), були імпортованими з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 1,5% (118 авто).

Рейтинг за марками автомобілів

Фото 3 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Топ-10 марок нових легковиків за листопад
Джерело: eauto.org.ua 

Лідером ринку з просто непристойним відривом став BYD. Цей бренд продав майже стільки ж, скільки його найближчі конкуренти: Toyota та Volkswagen  разом узяті. Китайський гігант перестав бути «альтернативою» і став мейнстримом.

На другій сходинці Volkswagen. Але левову частку продажів тут роблять електромобілі серії ID, знову ж вироблені в КНР. Замикає трійку лідерів непохитна Toyota.

Рейтинг за моделями автомобілів

Лідером серед нових легковиків, зареєстрованих як виготовлені в Україні, виявився кросовер Skoda Karoq: 68 одиниць, вироблені на закарпатському заводі «Єврокар». Інші місця займають локально переобладнані марки (наприклад, СКС, ПУ, ГАС), чиї обсяги продажів здебільшого не перевищують одиничних кількостей.

10. Skoda Kodiaq

Фото 4 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Skoda Kodiaq
Джерело:nextcar.ua

Великий сімейний кросовер від чеського виробника продовжує тримати позиції в топ-10. Kodiaq вирізняється просторим салоном, практичністю та традиційною якістю концерну Volkswagen.

Це ідеальний вибір для великих родин, які потребують місткого та комфортного автомобіля за розумні гроші. Чеський прагматизм у найкращому вигляді: надійність, простір і передбачуваність витрат на обслуговування.

9. Hyundai Tucson

Фото 5 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Hyundai Tucson
Джерело:nextcar.ua

Сучасний корейський кросовер продовжує утримувати свою нішу на українському ринку завдяки привабливому дизайну та збалансованим характеристикам.

Tucson пропонує хороше оснащення за адекватну ціну, що робить його популярним вибором серед покупців середнього сегменту. Корейці знають, як зробити автомобіль, який виглядає дорожче, ніж коштує.

8. Toyota Land Cruiser Prado

Фото 6 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Toyota Land Cruiser Prado
Джерело:i.infocar.ua

Преміальний позашляховик залишається мрією багатьох українських автомобілістів. Prado — це статус, комфорт і легендарна прохідність, перевірена десятиліттями.

Модель особливо популярна серед підприємців та тих, хто цінує поєднання престижу з реальними можливостями позашляховика. У світі, де все змінюється, Prado залишається константою: символом стабільності та надійності.

7. BYD Sea Lion 06

Фото 7 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
BYD Sea Lion 06
Джерело:i.infocar.ua

Компактний кросовер із сімейства Sea Lion займає нішу між доступними та преміальними моделями BYD. Модель пропонує оптимальне співвідношення розмірів, функціональності та ціни.

Sea Lion 06 привертає увагу покупців, які шукають сучасний електромобіль середнього класу з хорошим оснащенням та достатнім простором для сім'ї. Це яскравий приклад того, як китайські бренди заповнюють прогалини, які залишили європейці.

6. Renault Duster

Фото 8 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Renault Duster
Джерело:renaulttygervalley.co.za

Багаторічний народний улюбленець, який роками тримав топові позиції, все ще залишається в десятці. Duster — це практичність, надійність і мінімальні витрати на обслуговування.

За свою ціну ця модель пропонує максимум корисності та універсальності для повсякденного використання. Хоча Duster і втратив лідерські позиції, він продовжує залишатися вибором тих, хто цінує простоту та економічність понад усе.

5. Zeekr 7X

Фото 9 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Zeekr 7X
Джерело:ncars.com.ua

Інноваційний кросовер преміум-класу від китайського концерну Geely продовжує завойовувати українські серця. Модель вирізняється футуристичним дизайном та впровадженням передових технологій автономного водіння.

Zeekr 7X позиціонується як прямий конкурент європейським люксовим електрокарам і демонструє, що китайські виробники вже готові змагатися в преміум-сегменті. Більше того: вони вигравають цю битву завдяки кращому співвідношенню технологій до ціни.

4. Toyota RAV4

Фото 10 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
Toyota RAV4
Джерело:topgear.com

Легендарний японський кросовер продовжує тримати високі позиції на українському ринку, хоча й опустився на четверту сходинку. RAV4 став синонімом надійності, якості та довговічності.

Попри тиск китайських конкурентів та втрату призових місць, Toyota залишається вибором тих, хто готовий платити більше за перевірену репутацію та гарантію безпроблемної експлуатації. У світі електричних новинок RAV4 – це острів стабільності.

3. BYD Song Plus

Фото 11 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
BYD Song Plus
Джерело:e.skm.ltd

Модель належить до середнього класу SUV і є однією з найпопулярніших у лінійці BYD. Вона вирізняється сучасним дизайним, великим запасом ходу та високим рівнем оснащення.

BYD Song Plus пропонує ідеальний баланс між комфортом, технологіями та ціною. Саме це поєднання робить його улюбленцем українських покупців. Модель фактично стала «народним електрокаром»: доступним, але не дешевим на вигляд.

2. Volkswagen ID. Unyx

легкове авто, Volkswagen ID. Unyx
Стильний електричний крос-купе, розроблений спільно з китайськими партнерами, продовжує тримати високі позиції. Модель позиціонується як високотехнологічний, але доступний сімейний автомобіль.

Volkswagen ID. Unyx став справжнім локомотивом продажів німецького бренду в Україні. Автомобіль, створений спеціально для Китаю, несподівано виявився ідеальним варіантом і для українського ринку. 

1. BYD Leopard 3

Фото 13 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
BYD Leopard 3
Джерело:e.skm.ltd

Новий непохитний лідер українського ринку. Цей позашляховик належить до преміального сегменту, орієнтованого на високу прохідність та міцність. Модель є частиною суббренду Fang Cheng Bao і відрізняється брутальним, «квадратним» дизайном.

BYD Leopard 3 став справжньою сенсацією листопада, зайнявши перше місце в загальному заліку. Модель приваблює покупців, які шукають потужний та ексклюзивний електромобіль для активного відпочинку, але не хочуть переплачувати за традиційні преміальні бренди.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

Фото 14 — ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (листопад 2025)
ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)
Джерело: eauto.org.ua

Загальні тенденції ринку

Листопадові показники ілюструють кілька важливих трендів українського авторинку. Ринок нових автомобілів зріс на 53,3% порівняно з минулим роком і вийшов на стабільний рівень у 7-8 тисяч авто на місяць. Китайські бренди стали домінуючою силою: BYD, Volkswagen (китайського виробництва) та Zeekr забирають левову частку продажів. Багаторічні фаворити Renault Duster та Toyota RAV4 поступилися електричним кросоверам з Китаю: це початок нової ери.

Українське виробництво залишається символічним (1,5%), тому ринок повністю залежить від імпорту. Наближення 1 січня 2026 року, коли розмитнення подорожчає через повернення ПДВ, створює ажіотаж: грудень 2025-го, ймовірно, побачить ще більший сплеск продажів. Ринок пройшов трансформацію: китайські електромобілі вже не альтернатива, а мейнстрим.