Видизменения авторынка: тенденции 2025 года

Объемы реализации новых легковых автомобилей в Украине стабилизировались. Рынок формируют повышенный спрос на кроссоверы, рост популярности электрической тяги и улучшение позиций китайского автопрома.

Рынок новых легковушек в Украине продолжает укрепляться. Напомним: в 2024 году рынок показал рост на 14%. В 2025 году продажи держались на прошлогоднем уровне. За январь-сентябрь текущего года украинцы купили 52,9 тыс. новых легковушек. Это, по оценкам Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", всего на 0,3% меньше показателя предыдущего года. По количеству регистраций новых авто 2025 год, согласно данным Института исследований авторынка, оказался хуже 2024-го только на 0,9%.

Каждый месяц, по подсчетам экспертов, поклонники новых авто тратят примерно по 12 млрд грн на личный транспорт. По оценкам Укравтопрома, в 2024 году украинцы купили легковушек на 125 млрд грн.

В определенные месяцы 2025 года спрос на новые автомобили в Украине существенно превышал уровень предыдущего года. Очередная волна активности покупателей по сравнению с 2024-м произошла в сентябре. За месяц продали 6,8 тыс. автомобилей, что на 20% больше, чем годом ранее. Если в четвертом квартале этот тренд будет продолжаться, то можно будет ожидать положительных годовых итогов украинского авторынка.

Еще один тренд года – рост спроса на электромобили. Всего сегмент легковых автомобилей с нулевым уровнем выбросов (вместе с подержанными авто) вырос в Украине за первую половину 2025 года на 28%, до 30,8 тыс. (по информации Укравтопрома). Из них примерно пятая часть – новые электромобили. И таких авто украинцы купили за полгода более 5,5 тыс. Имеем рост в этом сегменте авторынка на 18% по сравнению с прошлогодним спросом. Кстати, благодаря электромобилям китайские производители существенно улучшают свои рыночные позиции в Украине на протяжении 2025 года.

Наиболее мощным каналом продаж новых автомобилей в Украине остаются дилерские холдинги. Лидеры среди них – холдинги «УкрАвто» и ВИДИ с разветвленными сетями автосалонов по всей стране. По итогам 2024 г. рыночные доли этих двух холдингов почти сравнялись и составляют 10,3% и 9,9% соответственно, по оценкам AUTO-Consulting. Из семи крупнейших холдингов по объемам продаж влияние на рынок за год выросло лишь в трех: ВИДИ, AWT Bavaria и Winner. При этом высокую динамику продаж продемонстрировали холдинги Winner и ВИДИ — более 20% годовых.

Среди определенных предприятий, основным видом деятельности которых является торговля автомобилями, по итогам первой половины 2025 года лидерами стали "Тойота-Украина", "Виннер Импортс Украина" и "Порше Украина". Выручка каждого из них за этот период, согласно данным аналитической системы YouControl, достигала 7-10 млрд. грн. И у каждого динамика по сравнению с соответствующим полугодием 2024-го положительная. Кстати, состав пятерки предприятий-лидеров с 2024 года остался прежним. Только "АВТ Бавария Украина" переместилась в топ-5 со второй позиции на четвертую.

В целом на украинском рынке новых легковушек продолжает лидировать Toyota. Автомобиль этого бренда за последние 6 месяцев (с апреля по сентябрь) продан 5,5 тыс. Среди лидеров также Volkswagen, Renault, Skoda и BYD. Эти бренды, согласно информации AUTO-Consulting, имеют в своем активе по 3-4 тыс. проданных автомобилей за указанный период. Итого эта пятерка формирует почти половину отечественного рынка новых легковых авто.

Следует отметить, что состав пятерки лидеров по брендам на украинском авторынке в 2025 году частично изменился. На вторую позицию по итогам второго и третьего кварталов текущего года ворвались автомобили BYD. А в сентябре BYD возглавил топ-5 брендов, отмечают отраслевые источники. Хотя по результатам 2024 года эта торговая марка была в рейтинге всего на 12-й позиции. Выбыл из пятерки лидеров бренд BMW, переместившись на седьмую строчку. И стоит обратить внимание также на высокую динамику продаж электричек Zeekr в Украине. В 2024 году эта ТМ была на 20-й позиции в рейтинге брендов, а по итогам последних 6 месяцев она уже вплотную приблизилась к топ-10, оказавшись на 11-й строчке.

Еще более динамично изменяется спрос на конкретные модели автомобилей. Так, в сентябре бестселлером на украинском авторынке оказался Volkswagen ID.Unyx. Хотя в конце 2024 г. он не попал даже в топ-20 самых популярных моделей в Украине.

Не менее выдающимся оказался тот факт, что в десятку наиболее популярных моделей в сентябре, по версии Института исследований авторынка, вошли только кроссоверы. Среди них давно известны украинцам RAV4, Duster, Tucson, Kodiaq, Sportage, а также экзотические BUD Song Plus, Honda e:NS1 и Zeekr 7X. И почти половина из них – с электрическим двигателем. Спрос на каждую модель из топ-10 – от 100 до 400 новеньких авто ежемесячно. Кроссоверы уверенно завоевывают украинский авторынок.

Отраслевые лидеры

Укравто Груп

Количество работников: 5000

Рыночная доля продаж новых автомобилей: 10,3%

"Укравто Групп" - лидер украинского автомобильного рынка. Основная деятельность компании сконцентрирована на импорте, производстве и продаже авто, предоставлении услуг автосервиса, автостраховании, логистике и поставке запчастей и топлива. "Укравто Групп" - генеральный импортер и официальный дилер автомобилей более 20 мировых брендов. С 1998 года примерно 1,4 млн украинцев приобрели автомобиль у «УкрАвто Груп». Компания имеет самую большую сеть автосервисных центров. За последние 10 лет здесь провели техническое обслуживание и ремонт 2,5 млн автомобилей. В состав «Укравто Групп» входит около 100 предприятий.

Группа компаний VIDI

Количество работников: 1500

Рыночная доля продаж новых автомобилей: 9,9%

Группа компаний VIDI занимает лидирующие позиции на автомобильном рынке Украины. Это семейный бизнес семьи Джуринских, основанный в 1994 году. Официальный дилер 18 автомобильных брендов и 2 мотобренда. Официальный импортер мототехники Yamaha. Владелец лизинговой и страховой компаний, логистический оператор и изготовитель спецтехники. Рыночная доля продаж новых автомобилей: 9,9% авторынка Украины, 18,57% рынка Киева и Киевской области. Чистый доход за 2024 год составил 16,1 млрд грн, а за 6 месяцев 2025-го - 8,4 млрд грн. За I полугодие 2025 года 12 дилерских центров заняли первое место по объемам реализации среди брендов по Украине, а еще четыре – на втором месте среди сетей соответствующих брендов. Каждый 10-й автомобиль в Украине приобретен у VIDI. Каждый 5-й автомобиль в Киеве приобретен у VIDI. Компания имеет более 235 тысяч клиентов.

GM Group

Количество работников: 700

Рыночная доля продаж новых автомобилей: 4,5%

GM Group – одна из ведущих компаний на украинском автомобильном рынке. В сети холдинга 17 официальных дилерских центров, расположенных преимущественно в центре и западе Украины. Холдинг предлагает автомобили 12 мировых брендов. В 2024 году продажи новых авто холдинга выросли на 6%, а авто с пробегом - более чем на 40%. Еще одно направление бизнеса GM Group – коммерческая недвижимость. Холдинг объединяет около 50 предприятий. В последнее время компания сконцентрируется на обеспечении стабильности и увеличении рентабельности имеющегося бизнеса. Бенефициары холдинга – члены семьи Гвоздевых.

Автотрейдинг Атол Групп

Количество работников: 600

Рыночная доля продаж новых автомобилей: 3,3%

«Автотрейдинг Атолл Групп» — группа из почти 50 предприятий. Основное направление их деятельности – производство автомобилей, дистрибуция и развитие дилерской сети. Предприятия группы также занимаются строительством производственно-коммерческой недвижимости и развитием инновационных технологий, складской логистики и рекреационных локаций. Автомобильный бизнес группы сосредоточен на дистрибуции, продажах и сервисе автомобилей шести мировых брендов. У группы есть 15 автоцентров по продаже автомобилей и семь сервисных центров в пяти крупнейших индустриальных регионах страны. В состав группы входит ЧАО «Еврокар» – официальный производитель автомобилей Škoda в Украине. Один из ключевых акцентов в деятельности группы — инвестирование в развитие персонала.

AWT Bavaria

Количество работников: 500

Рыночная доля продаж новых автомобилей: 3,3%

AWT Bavaria – официальный импортер BMW Group в Украину. Компания представляет бренды BMW, MINI, Rolls-Royce, Aston Martin, BMW Motorrad и ALPINA. Импортер ежегодно реализует более 2 тыс. автомобилей премиумкласса. За первое полугодие 2025 года AWT Bavaria получила доход в размере 3,44 млрд грн. Компания, основанная в 2000 году, имеет дилерские центры в Киеве, один из которых является крупнейшим в Восточной Европе, а также разветвленную сеть партнерских представительств в крупных городах Украины. AWT Bavaria активно поддерживает социальные инициативы, в том числе через платформу UNITED24. Ее видение – быть инновационной, гибкой организацией, формирующей будущее премиуммобильности в Украине.