Видозміни авторинку: тенденції 2025 року

Обсяги реалізації нових легкових авто в Україні стабілізувалися. Ринок формують підвищений попит на кросовери, зростання популярності електричної тяги і покращення позицій китайського автопрому.

Ринок нових легковиків в Україні продовжує зміцнюватися. Нагадаємо: 2024 року ринок показав зростання на 14%. У 2025-му продажі трималися на торішньому рівні. За січень-вересень поточного року українці купили 52,9 тис. нових легковиків. Це, за оцінками Асоціації автовиробників України «Укравтопром», лише на 0,3% менше показника попереднього року. За кількістю реєстрацій нових авто 2025 рік, згідно з даними Інституту досліджень авторинку, виявився гіршим від 2024-го лише на 0,9%.

Щомісяця, за підрахунками експертів, шанувальники нових авто витрачають приблизно по 12 млрд грн на особистий транспорт. За оцінками Укравтопрому, у 2024 році українці купили легковиків на 125 млрд грн.

У певні місяці 2025 року попит на нові авто в Україні суттєво перевищував рівень попереднього року. Чергова хвиля активності покупців, порівняно з 2024-м, сталася у вересні. За місяць продали 6,8 тис. автомобілів, що на 20% більше, ніж роком раніше. Якщо у четвертому кварталі цей тренд триватиме, то можна буде очікувати на позитивні річні підсумки українського авторинку.

Ще один тренд року — зростання попиту на електромобілі. Загалом сегмент легкових автомобілів з нульовим рівнем викидів (разом із вживаними авто) зріс в Україні за першу половину 2025 року на 28%, до 30,8 тис. (за інформацією Укравтопрому). З них приблизно п’ята частина — нові електромобілі. І таких авто українці купили за пів року понад 5,5 тис. Маємо зростання у цьому сегменті авторинку на 18% порівняно з торішнім попитом. До речі, саме завдяки електромобілям китайські виробники суттєво покращують свої ринкові позиції в Україні упродовж 2025 року.

Найбільш потужним каналом продажів нових авто в Україні залишаються дилерські холдинги. Лідери серед них — холдинги «УкрАвто» та ВІДІ з розгалуженими мережами автосалонів по всій країні. За підсумками 2024 року ринкові частки цих двох холдингів майже зрівнялися і становлять 10,3% і 9,9% відповідно, за оцінками AUTO-Consulting. Із семи найбільших холдингів за обсягами продажів вплив на ринок за рік зріс лише у трьох: ВІДІ, AWT Bavaria та Winner. При цьому найвищу динаміку продажів продемонстрували холдинги Winner і ВІДІ — понад 20% річних.

Серед певних підприємств, основним видом діяльності яких є торгівля автомобілями, за підсумками першої половини 2025 року лідерами стали «Тойота-Україна», «Віннер Імпортс Україна» та «Порше Україна». Виручка кожного з них за цей період, згідно з даними аналітичної системи YouControl, сягала 7-10 млрд грн. І у кожного динаміка, порівняно з відповідним півріччям 2024-го, позитивна. До речі, склад п’ятірки підприємств-лідерів з 2024 року залишився незмінним. Лише «АВТ Баварія Україна» перемістилась у топ-5 із другої позиції на четверту.

Загалом на українському ринку нових легковиків продовжує лідирувати Toyota. Авто цього бренду за останні 6 місяців (з квітня по вересень) продано 5,5 тис. Серед лідерів також Volkswagen, Renault, Skoda та BYD. Ці бренди, згідно з інформацією AUTO-Consulting, мають у своєму активі по 3-4 тис. проданих автомобілів за зазначений період. Разом ця п’ятірка формує майже половину вітчизняного ринку нових легкових авто.

Варто наголосити, що склад п’ятірки лідерів за брендами на українському авторинку у 2025 році частково змінився. На другу позицію за підсумками другого та третього кварталів поточного року увірвалися автомобілі BYD. А у вересні BYD очолив топ-5 брендів, зазначають галузеві джерела. Хоча за результатами 2024 року ця торговельна марка була у рейтингу лише на 12-й позиції. Наразі вибув із п’ятірки лідерів бренд BMW, перемістившись на сьому сходинку. І варто звернути увагу також на високу динаміку продажів «електричок» Zeekr в Україні. У 2024 році ця ТМ була на 20-й позиції у рейтингу брендів, а за підсумками останніх 6 місяців вона вже впритул наблизилася до топ-10, опинившись на 11-й сходинці.

Ще більш динамічно змінюється попит на конкретні моделі автомобілів. Так, у вересні бестселером на українському авторинку виявився Volkswagen ID.Unyx. Хоча наприкінці 2024 року він не потрапив навіть у топ-20 найбільш популярних моделей в Україні.

Не менш визначним виявився також той факт, що у десятку найбільш популярних моделей у вересні, за версією Інституту досліджень авторинку, увійшли лише кросовери. Серед них давно відомі українцям RAV4, Duster, Tucson, Kodiaq, Sportage, а також екзотичні BUD Song Plus, Honda e:NS1 та Zeekr 7X. І майже половина з них — з електричним двигуном. Попит на кожну модель із топ-10 — від 100 до 400 новеньких авто щомісяця. Кросовери впевнено завойовують український авторинок.

Галузеві лідери

Укравто Груп

Кількість працівників: 5000

Ринкова частка продажів нових автомобілів: 10,3%

«Укравто Груп» — лідер українського автомобільного ринку. Основна діяльність компанії сконцентрована на імпорті, виробництві та продажу авто, наданні послуг автосервісу, автострахування, логістики та постачання запчастин і палива. «Укравто Груп» — генеральний імпортер та офіційний дилер автомобілів понад 20 світових брендів. З 1998 року приблизно 1,4 млн українців придбали автомобіль в «Укравто Груп». Компанія має найбільшу мережу автосервісних центрів. За останні 10 років тут здійснили технічне обслуговування та ремонт 2,5 млн автомобілів. До складу «Укравто Груп» входить майже 100 підприємств.

Група компаній VIDI

Кількість працівників: 1500

Ринкова частка продажів нових автомобілів: 9,9%

Група компаній VIDI посідає провідні позиції на автомобільному ринку України. Це сімейний бізнес родини Джуринських, заснований у 1994 році. Офіційний дилер 18 автомобільних брендів та 2 мотобрендів. Офіційний імпортер мототехніки Yamaha. Власник лізингової та страхової компаній, логістичний оператор та виробник спецтехніки. Ринкова частка продажів нових автомобілів: 9,9% авторинку України, 18,57% ринку Києва та Київської області. Чистий дохід за 2024 рік становив 16,1 млрд грн, а за 6 місяців 2025-го — 8,4 млрд грн. За І півріччя 2025 року 12 дилерських центрів посіли перше місце за обсягами реалізації серед брендів по Україні, а ще чотири — на другому місці серед мереж відповідних брендів. Кожен 10-й автомобіль в Україні придбаний у VIDI. Кожен 5-й автомобіль у Києві придбаний у VIDI. Компанія має понад 235 тис. клієнтів.

GM Group

Кількість працівників: 700

Ринкова частка продажів нових автомобілів: 4,5%

GM Group — одна з провідних компаній на українському автомобільному ринку. У мережі холдингу 17 офіційних дилерських центрів, розташованих переважно у центрі та на заході України. Холдинг пропонує автомобілі 12 світових брендів. У 2024 році продажі нових авто холдингу зросли на 6%, а авто з пробігом — на понад 40%. Ще один напрям бізнесу GM Group — комерційна нерухомість. Холдинг об’єднує приблизно 50 підприємств. Останнім часом компанія концентрується на забезпеченні стабільності та збільшенні рентабельності наявного бізнесу. Бенефіціари холдингу — члени родини Гвоздьових.

Автотрейдінг Атол Груп

Кількість працівників: 600

Ринкова частка продажів нових автомобілів: 3,3%

«Автотрейдінг Атол Груп» — група із майже 50 підприємств. Основний напрям їхньої діяльності — виробництво автомобілів, дистрибуція та розвиток дилерської мережі. Підприємства групи також займаються будівництвом виробничо-комерційної нерухомості та розвитком інноваційних технологій, складської логістики і рекреаційних локацій. Автомобільний бізнес групи зосереджений на дистрибуції, продажу і сервісі автомобілів шести світових брендів. Група має 15 автоцентрів з продажу автомобілів та сім сервісних центрів у п’яти найбільших індустріальних регіонах країни. До складу групи входить ПрАТ «Єврокар» — офіційний виробник автомобілів Škoda в Україні. Один із ключових акцентів у теперішній діяльності групи — інвестування у розвиток персоналу.

AWT Bavaria

Кількість працівників: 500

Ринкова частка продажів нових автомобілів: 3,3%

AWT Bavaria — офіційний імпортер BMW Group в Україні. Компанія представляє бренди BMW, MINI, Rolls-Royce, Aston Martin, BMW Motorrad та ALPINA. Імпортер щороку реалізує понад 2 тис. автомобілів преміумкласу. За перше півріччя 2025-го AWT Bavaria отримала дохід у розмірі 3,44 млрд грн. Компанія, заснована 2000 року, має дилерські центри у Києві, один з яких є найбільшим у Східній Європі, а також розгалужену мережу партнерських представництв у великих містах України. AWT Bavaria активно підтримує соціальні ініціативи, зокрема через платформу UNITED24. Її бачення — бути інноваційною, гнучкою організацією, що формує майбутнє преміуммобільності в Україні.