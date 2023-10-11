АО "Укрэксимбанк" приглашает к участию в аукционах по продаже прав требования по кредитным обязательствам физических лиц

Государственный Укрэксимбанк приглашает к участию в аукционах по «английской» модели по продаже прав требования по кредитным обязательствам физических лиц – должников Банка, которые сформированы в 168 лотов.

Основные характеристики лотов:

- подавляющее большинство выставленных на продажу кредитных обязательств физических лиц обеспечены залогом (домовладение, квартиры, земельные участки, объекты коммерческой недвижимости;

- по некоторым из кредитов часть обеспечения реализована в рамках исполнительного производства или в процедуре ликвидации имущественных поручителей должников;

- часть кредитных договоров – без обеспечения.

Приобрести права требования по кредитным договорам, выставленным на продажу, можно 13 ноября 2023 года, воспользовавшись ссылкой в электронной системе OpenMarket (ГП «СЕТАМ»):

https://setam.net.ua/article/prodaj-prav-vimogi-vid-at-ukreksimbank-4709 ;

Подробнее ознакомиться с предложением Банка и порядком проведения аукциона потенциальные покупатели могут в АО «Укрэксимбанк», где организована «Комната данных», позвонив по номерам 044-247-89-43, 050-737-73-21 или отправив запрос на электронную почту @eximb.com .