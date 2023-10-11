АТ "Укрексімбанк" запрошує до участі в аукціонах з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями фізичних осіб

Державний Укрексімбанк запрошує до участі в аукціонах за «англійською» моделлю з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями фізичних осіб - боржників Банку, які сформовані у 168 лотів.

Основні характеристики лотів:

- переважна більшість виставлених на продаж кредитних зобов'язань фізичних осіб забезпечені заставою (домоволодіння, квартири, земельні ділянки, об'єкти комерційної нерухомості тощо;

- за деякими з кредитів частина забезпечення реалізована в рамках виконавчого провадження чи в процедурі ліквідації майнових поручителів боржників;

- частина кредитних договорів - без забезпечення.

Придбати права вимоги за кредитними договорами, виставленими на продаж, можна 13 листопада 2023 року, скориставшись посиланням в електронній системі OpenMarket (ДП «СЕТАМ»):

https://setam.net.ua/article/prodaj-prav-vimogi-vid-at-ukreksimbank-4709;

Детальніше ознайомитися з пропозицією Банку та порядком проведення аукціону потенційні покупці можуть в АТ «Укрексімбанк», де організовано «Кімнату даних», зателефонувавши за номерами 044-247-89-43, 050-737-73-21 або надіславши запит на електронну пошту [email protected].