Банк Кредит Днепр запустил для украинцев услугу перекредитования - можно "закрыть" до 4 кредитов других банков

Банк Кредит Днепр предложил украинцам новую услугу: перекредитование – это возможность объединить в одной кредитной программе до четырех ссуд разных банков на лучших условиях без дополнительных платежей.

Новая услуга "Кредит Рефинанс" от Банка Кредит Днепр позволяет заемщику снизить кредитную нагрузку, а также получить дополнительные средства на текущие нужды.

Максимальная сумма "Кредита Рефинанса" от Банка Кредит Днепр может достигать 500 тыс. грн, а срок кредитования – от 12 до 60 месяцев. Процентная ставка – 0,001% годовых, ежемесячно начисляется комиссия от 3% до 4,5% от остатка задолженности.

Услуга "Кредит Рефинанс" предоставляется без лишних затрат для заемщика, например разовой комиссии, страхования или других дополнительных платежей.

Погашение "Кредита Рефинанс" от Банка Кредит Днепр гораздо удобнее, чем уплата нескольких кредитов в различных финансовых учреждениях: не нужно следить за сроками уплаты в нескольких банках сразу, проверять разные графики платежей и их суммы, контролировать остатки задолженности, иметь в своем смартфоне несколько банковских мобильных приложений и т.д.

Кроме рефинансирования кредитов других банков услуга "Кредит Рефинанс" от Банка Кредит Днепр позволяет получить дополнительные средства на текущие нужды заемщика. Это поможет осуществить актуальные покупки или расходы и повысит удобство расчетов.

"Кредит Рефинанс" доступен всем гражданам Украины от 22 до 60 лет со стабильным источником доходов. Для оформления перекредитования достаточно предоставить специалистам банка паспорт и ИНН. Заявку на оформление "Кредита Рефинанс" необходимо оставить в соответствующем разделе сайта или посетив любое отделение Банка Кредит Днепр.