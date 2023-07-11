Банк Кредит Дніпро запустив для українців послугу перекредитування — можна "закрити" до 4 кредитів інших банків

Банк Кредит Дніпро запропонував українцям нову послугу: перекредитування — це можливість об’єднати в одній кредитній програмі до чотирьох позичок різних банків на кращих умовах без додаткових платежів.

Нова послуга "Кредит Рефінанс" від Банку Кредит Дніпро дозволяє позичальникові зменшити кредитне навантаження, а також отримати додаткові кошти на поточні потреби.

Максимальна сума "Кредиту Рефінанс" від Банку Кредит Дніпро може досягати 500 тис. грн, а термін кредитування – від 12 до 60 місяців. Процентна ставка — 0,001% річних, щомісячно нараховується комісія від 3% до 4,5% від залишку заборгованості.

Послуга "Кредит Рефінанс" надається без зайвих витрат для позичальника, як, наприклад, разової комісії, страхування чи інших додаткових платежів.

Погашення "Кредиту Рефінанс" від Банку Кредит Дніпро набагато зручніше, аніж сплата декількох кредитів у різних фінансових установах: не потрібно стежити за термінами сплати в декількох банках одразу, перевіряти різні графіки платежів та їхні суми, контролювати залишки заборгованості, мати у своєму смартфоні декілька банківських мобільних застосунків тощо.

Окрім рефінансування кредитів інших банків, послуга "Кредит Рефінанс" від Банку Кредит Дніпро дозволяє отримати додаткові кошти на поточні потреби позичальника. Це допоможе здійснити актуальні покупки чи витрати та підвищить зручність розрахунків.

"Кредит Рефінанс" доступний усім громадянам України віком від 22 до 60 років зі стабільним джерелом доходів. Для оформлення перекредитування достатньо надати фахівцям банку паспорт та ІПН. Заявку на оформлення "Кредиту Рефінанс" необхідно залишити у відповідному розділі сайту або завітавши до будь-якого відділення Банку Кредит Дніпро.