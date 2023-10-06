Банки увеличивают расходы по продвижению своих услуг. Известны лидеры рынка

По данным НБУ, за 7 месяцев 2023 года украинские банки в разы увеличили ежемесячные расходы на маркетинг и рекламу. Если в течение января было потрачено суммарно по всей системе 15,642 млн грн, то уже в июле – 332,834 млн грн. Другими словами, расходы выросли в 21 раз.

За январь-июль, согласно данным НБУ, все украинские банки потратили на рекламу и маркетинг 1,111 млрд грн. Лидером оказался ПУМБ – 63,825 млн грн (5,7% из всех). На втором месте – Приватбанк, расходы которого составили 4% всех банков. Первая десятка банков по расходам на продвижение своего бренда выглядела в этом году так:

ПУМБ – 63,825 млн грн;

Приватбанк – 45,402 млн грн;

Универсал Банк (monobank) – 32,994 млн грн;

Смысл Банк – 22,163 млн грн;

Банк Восток – 18,535 млн грн;

ТАСкомбанк – 17,858 млн грн;

Сбербанк – 17,408 млн грн;

Райффайзен Банк – 15,132 млн грн;

Идея Банк – 13,411 млн грн;

Укрсиббанк – 11,917 млн грн.

Примечательно, что в этой десятке есть два банка (Банк Восток и Идея Банк), не относящиеся к системно важным. Больше о расходах банков на рекламу и маркетинг читайте в нашем материале: "Банки больше тратят на продвижение бренда и привлечение клиентов. Рассказываем кто, сколько и с какой целью".