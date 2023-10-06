Банки збільшують витрати на просування своїх послуг. Відомі лідери ринку

За даними НБУ, за 7 місяців 2023 року українські банки в рази збільшили щомісячні витрати на маркетинг і рекламу. Якщо протягом січня було витрачено сумарно по всій системі 15,642 млн грн, то вже в липні – 332,834 млн грн. Іншими словами, витрати зросли в 21 раз.

За січень-липень включно, згідно з даними НБУ, всі українські банки витратили на рекламу й маркетинг 1,111 млрд грн. Лідером виявився ПУМБ – 63,825 млн грн (5,7% із усіх). На другому місці – Приватбанк, витрати якого склали 4% від усіх банків. Перша десятка банків щодо витрат на просування свого бренду виглядала цього року так:

ПУМБ – 63,825 млн грн;

Приватбанк – 45,402 млн грн;

Універсал Банк (monobank) – 32,994 млн грн;

Сенс Банк – 22,163 млн грн;

Банк Восток – 18,535 млн грн;

ТАСкомбанк – 17,858 млн грн;

Ощадбанк – 17,408 млн грн;

Райффайзен Банк – 15,132 млн грн;

Ідея Банк – 13,411 млн грн;

Укрсиббанк – 11,917 млн грн.

Прикметно, що в цій десятці є два банки (Банк Восток і Ідея Банк), які не відносяться до системно важливих. Більше про витрати банків на рекламу і маркетинг читайте в нашому матеріалі: "Банки більше витрачають на просування бренду й залучення клієнтів. Розповідаємо хто, скільки і з якою метою".