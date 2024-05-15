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COMINBANK вошёл в ТОП-30 банков по результатам исследования РА «Стандарт Рейтинг»
6 мая 2024 рейтинговое агентство «Стандарт Рейтинг» представило уже третий отчёт о стабильности финансового сектора «Стабильность банков Украины: 2 года войны»
АО «КОМИНБАНК» входит в ТОП-30 украинских банков сразу по нескольким показателям:
– банки с наиболее оптимальным запасом капитала по значению Н2 (норматив адекватности регулятивного капитала);
– банки с оптимальным уровнем ликвидности по NSFR (коэффициент чистого стабильного финансирования);Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
– по уровню NPL: доля неработающих кредитов в АО «КОМИНБАНК» составила 23,81%
– АО «КОМИНБАНК» занимает 6-е место рейтинга по соотношению между чистым комиссионным доходом (ЧКД) и чистым процентным доходом (ЧПД).
По результатам исследования стабильности финансового сектора за 2 года войны эксперты агентства высоко оценили эффективность противодействия банковского сообщества военной агрессии.
В частности, украинские банки хорошо обеспечены собственным и регулятивным капиталом. Банковский сектор Украины в 2022 и 2023 гг., а также в первые месяцы 2024 года оставался прибыльным. Совокупный размер прибыли банков после налогообложения за 2022 год достиг 24,716 млрд грн, а за 2023 год вырос до 86,545 млрд грн.
Ознакомиться с полной версией исследования "Стабильность банков Украины: 2 года войны" от РА "Стандарт-Рейтинг" можно по ссылке.