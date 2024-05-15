COMINBANK увійшов до ТОП-30 банків за результатами дослідження РА «Стандарт Рейтинг»

6 травня 2024 року рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг» представило вже третій звіт про стабільність фінансового сектору «Стабільність банків України: 2 роки війни».

АТ «КОМІНБАНК» увійшов до ТОП-30 українських банків одразу за кількома показниками:

банки, що підтримували найбільш оптимальний запас капіталу за значенням Н2 (норматив адекватності регулятивного капіталу);

банки, які мали оптимальний рівень ліквідності за NSFR ( коефіцієнт чистого стабільного фінансування);

за рівнем NPL: частка непрацюючих кредитів у АТ «КОМІНБАНК» склала 23,81%

АТ «КОМІНБАНК» склала 23,81% АТ « КОМІНБАНК » посів 6 місце рейтингу за співвідношенням між чистим комісійним доходом (ЧКД) і чистим процентним доходом (ЧПД) .

Загалом за результатами дослідження стабільності фінансового сектору за 2 роки війни експерти агентства високо оцінили ефективність протидії банківської спільноти військовій агресії. Зокрема, українські банки були добре забезпечені власним та регулятивним капіталом.

Банківський сектор України у 2022 і 2023 рр, а також у перші місяці 2024 року залишався прибутковим. Сукупний розмір прибутку банків після оподаткування за 2022-й рік досяг 24,716 млрд грн, а за 2023-й рік виріс до 86,545 млрд грн.

Ознайомитись з повною версією дослідження «Стабільність банків України: 2 роки війни» від РА «Стандарт-Рейтинг» можна за посиланням.