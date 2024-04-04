Депозитные расклады: Топ-5 банков по вкладам населения

В прошлом году приток средств населения в банки значительно сократился, тем не менее банки остались средоточием финансовой стабильности несмотря на войну. Рассказываем какие банки привлекли больше вкладов населения и кто стал лидером депозитного рынка.

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По итогам рейтинга ТопФинанс, который ежегодно проводится журналом Топ100. Рейтинг самых крупных» и деловым порталом Delo.ua номинацию «Банк с лучшими условиями депозитов» возглавили ПУМБ, ПриватБанк и Сенс Банк. Банкам было за что сражаться! За 2023 г. физические лица увеличили накопление средств в банках на 151 млрд грн. (+16%). На начало текущего года население держало в банках более 1084 млрд. грн. Отметим, что за первый год великой войны (2022-й) прирост был существенно большим – почти 200 млрд грн.

Валютные приключения

Львиную долю (78%) прошлогоднего прироста обеспечили средства в гривне , какие превысили 711 млрд грн . Вместе с тем, более чем на $ 0,5 млрд выросли банковские накопления в инвалюте, которые к началу этого года перевалили за $ 9,8 млрд.

Интересно, что прирост был обеспечен за счет средств (остатков) до востребования, в то время как срочные вклады наоборот сократились. Напомним, что на валютных сбережениях в банках вкладчики почти ничего не зарабатывают из-за скудных процентных ставок. Почему тогда они растут?

Дело в том, что еще в 2022 году банки начали вводить специфические «конвертационные» депозиты. Для их открытия они лимитированно продавали «физикам» валюту по льготному курсу. Эти деньги должны были отлежаться на депозите, минимум, 3 месяца. Именно такие продукты долгое время были едва ли не единственным драйвером искусственного роста срочных вкладов в валюте.

Но в конце августа 2023 года Нацбанк снова разрешил (хотя и с лимитом по сумме) банкам продавать валюту «физикам» онлайн через приложения. Это было запрещено с начала войны 24 февраля 2022 г. Восстановление этой опции значительно уменьшило популярность «конвертационных» депозитов. Но это еще не все!

Спустя месяц, в начале октября, НБУ отошел от фиксированного курса гривны. После этого довольно неожиданно гривна начала укрепляться. У некоторых банков появились предложения по продаже валюты онлайн по 37 грн/ USD. То есть клиенты, открывшие «конвертационные» депозиты прошлым летом, проиграли (по крайней мере, локально), потому что покупали валюту дороже.

Кроме вышеупомянутых конверт-депозитов, была еще одна их разновидность, значительно менее популярная, как среди банков, так и среди вкладчиков. Этот продукт – на 6 месяцев с привязкой к официальному курсу. После упомянутой валютной либерализации часть пользователей таких вкладов также поймали облизню.

А что же гривна?

Еще с конца 2022 года Нацбанк всячески стимулировал банки к повышению депозитных ставок по срочным вкладам, чтобы увеличить их долю в портфелях. Это удалось частично – срочные вклады обеспечили большую часть прошлогоднего прироста гривни в банках. Однако соотношение срочные/текущие существенно не изменилось. На начало 2024 года доля срочных гривневых вкладов составила 34% по сравнению с 30% годом ранее.

За прошлый год банковские вкладчики заработали на процентах гораздо больше, чем в 2022 году: «грязными» 31,5 против 17,7 млрд грн.

В целом, с учетом курсовой динамики, гривневые вкладчики заработали значительно больше ценителей инвалюты. Хотя инвестиции в военные облигации (ОВГЗ) все еще значительно выгоднее банковских вкладов.

У кого – как

Интересна депозитная динамика в разрезе конкретных банков. Несмотря на банкротство сразу нескольких банков в 2023 году, львиная доля «живых» финучреждений имела общий прирост средств населения. Однако приходится констатировать рост концентрации депозитного рынка на его лидерах.

Да, более трети прошлогоднего прироста обеспечил государственный Приватбанк, который увеличил портфель на 57,6 млрд грн – до 391 млрд грн!

На втором месте – также государственный Сбербанк – плюс 21,6 млрд. грн. Правда, на фоне увеличения гривневых средств наблюдался отток валюты.

На третьем месте по приросту средств «физиков» – виртуальный monobank (+15,8 млрд грн). Такой рывок позволил необанку выйти на 3 позицию по общему портфелю средств физлиц, опередив Райффайзен.

Далее в пятерке лидеров по приросту – ПУМБ Рината Ахметова (+9,5 млрд грн) и «французский» Укрсиббанк (+6,1 млрд грн). Интересно, что французы уже давно известны тем, что почти не платят своим вкладчикам, потому что привлекают преимущественно средства на текущие счета. В прошлом году эта практика претерпела изменения. Срочные вклады граждан в УкрСиббанк в разы выросли как в гривне, так и в валюте. В итоге заработки клиентов утроились – превысив 200 млн. грн. Хотя по отношению к другим крупным игрокам депозитного рынка этот показатель наименьший.

В 2023 году умеренно «плюсовали» и другие банки с западным капиталом – польский Кредобанк (+3,8 млрд грн), французский Креди Агриколь (+3,3 млрд грн), австрийский Райффайзен (+2,7 млрд грн), немецкий. (+1,6 млрд грн). Самый скромный номинальный прирост – у венгерского ОТП – всего 743 млн. грн.

Следует отметить, что из-за официальной девальвации гривны за прошлый год с 36,6 до 38 грн/ USD, валютная составляющая портфеля была переоценена в гривневом эквиваленте, что привело к иллюзии роста, которого по факту не произошло. Абсолютный эффект переоценки в нашем случае превышает 10 млрд. грн. по системе в целом. Поэтому наиболее объективным является анализ не номинальной динамики в гривневом эквиваленте, а в разрезе валют.

Отток средств физлиц испытали около десятка преимущественно небольших банков. Больше всего удивляет присутствие в этом перечне Таскомбанка Сергея Тигипко. Таском прирос всего на 19 млн грн, но потерял более $ 10 млн.

Риски 2024

В конце июля 2023 г. Нацбанк начал снижение учетной ставки. С тех пор этот важный индикатор стоимости денег снизился с 25 до 15%. Очевидно, такая монетарная политика не стимулирует рост депозитных ставок скорее наоборот.

На фоне действующей политики НБУ по обязательному резервированию банки продолжат стимулировать размещение краткосрочных вкладов (на 3-6 месяцев). Ставки по таким вкладам иногда превышают доходность более длинных депозитов.

Депозитная динамика в этом году во многом будет зависеть от общей макроэкономической ситуации, которая сейчас под угрозой. Причина – возможны задержки с поступлением помощи от зарубежных партнеров.

Еще один возможный весомый фактор – законодательство о мобилизации в армию. В конце декабря-2023 в ВР был зарегистрирован законопроект, предусматривающий блокирование банковских счетов как одну из санкций в отношении нарушителей правил мобилизации.

По итогам января-2024 года был зафиксирован существенный отток средств населения в банках. Здесь возможно влияние фактора сезонности. Потому что после значительного прироста средств в декабре, в январе имеем отлив. Однако абсолютные цифры намекают, что одним этим фактором не обошлось. Так, в декабре-2022 был приток 44 млрд грн, а в январе-2023 отток всего 3,5 млрд грн. Для сравнения, сейчас после декабрьского притока в 49 млрд грн, имеем январский минус в 27 млрд грн!

Ранее в Нацбанке достаточно критически комментировали возможную блокировку счетов ухилянцев. Однако президент Ассоциации украинских банков (АУБ, объединяющий преимущественно небольшие банки) Андрей Дубас, считает, что такая норма не может глобально повлиять на общую депозитную динамику.