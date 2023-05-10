Финансовый результат Укрэксимбанка за 4 месяца 2023 достиг 1,2 миллиарда гривен

С начала года прибыль Банка составила 1,2 млрд грн.

Доходность банка является результатом поддержки экономики страны. Кредитный портфель – крупнейший в банковской системе Украины и составляет 118 млрд грн. Несмотря на полномасштабную войну, уровень обслуживания кредитов клиентами остается на должном уровне, что свидетельствует о качестве портфеля, понимании текущих бизнес-моделей и эффективном диалоге с заемщиками. Кроме того, Банк удерживает лидирующие позиции на рынке купли/продажи иностранной валюты, что подтверждается заработком за указанный период около 184 млн грн.

Банк имеет сильную позицию по ликвидности. Это позволило Эксиму досрочно погасить кредиты рефинансирования НБУ с начала года на более 13 млрд грн. Дальнейшая оптимизация структуры баланса предполагает полное погашение задолженности по кредитам рефинансирования НБУ в первом полугодии 2023 года, что окажет положительное влияние на эффективность работы Банка.

Приоритеты Банка неизменны:

финансирование критических отраслей экономики и бизнеса, который развивает экспортный потенциал, осуществляет эффективный импорт и импортозамещение;

финансирование критических отраслей экономики и бизнеса, который развивает экспортный потенциал, осуществляет эффективный импорт и импортозамещение; разработка и реализация широкой линейки финансовых продуктов и программ МФО, в частности для проектов послевоенного восстановления; да

разработка и реализация широкой линейки финансовых продуктов и программ МФО, в частности для проектов послевоенного восстановления; да эффективная работа с NPL.

«Цель 2023 года – поддержка реального сектора экономики и развитие дальнейших взаимоотношений с международными финансовыми организациями, в частности с целью послевоенного восстановления. Цифровизация и улучшение операционных процессов в фокусе нашего внимания – так, в ближайшем будущем будем приятно предложить своим клиентам более технологичный и существенно упрощенный механизм предоставления предэкспортного и постимпортного финансирования», – отметил Председатель Правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков.