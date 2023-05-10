Фінансовий результат Укрексімбанку за 4 місяці 2023 року сягнув 1,2 мільярда гривень

З початку року прибуток Банку склав 1,2 млрд грн.

Прибутковість Банку є результатом підтримки економіки країни. Кредитний портфель - найбільший у банківській системі України і складає 118 млрд грн. Незважаючи на повномасштабну війну, рівень обслуговування кредитів клієнтами лишається на належному рівні, що свідчить про якість портфелю, розуміння поточних бізнес-моделей та ефективний діалог з позичальниками. Окрім того Банк утримує лідируючі позиції на ринку купівлі/продажу іноземної валюти, що підтверджується заробітком за зазначений період у близько 184 млн грн.

Банк має сильну позицію щодо ліквідності. Це дозволило Ексіму достроково погасити кредити рефінансування НБУ з початку року на більше ніж 13 млрд грн. Подальша оптимізація структури балансу передбачає повне погашення заборгованості за кредитами рефінансування НБУ у першому півріччі 2023 року, що матиме позитивний вплив на ефективність роботи Банку.

Пріоритети Банку незмінні:

фінансування критичних галузей економіки України та бізнесу, який розвиває експортний потенціал, здійснює ефективний імпорт та імпортозаміщення;

фінансування критичних галузей економіки України та бізнесу, який розвиває експортний потенціал, здійснює ефективний імпорт та імпортозаміщення; розробка та реалізація широкої лінійки фінансових продуктів та програм МФО, зокрема для проєктів повоєнної відбудови; та

розробка та реалізація широкої лінійки фінансових продуктів та програм МФО, зокрема для проєктів повоєнної відбудови; та ефективна робота з NPL.

«Мета 2023 року - підтримка реального сектору економіки і розбудова подальших взаємовідносин з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з метою повоєнної відбудови. Цифровізація та поліпшення операційних процесів у фокусі нашої уваги – так, у найближчому майбутньому матимемо приємність запропонувати своїм клієнтам більш технологічний і суттєво спрощений механізм надання передекспортного та постімпортного фінансування», – зазначив Голова Правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.