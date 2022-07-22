"Информатаки против украинской банковской системы идут из РФ, поэтому нужно соблюдать информационную гигиену", - АУБ

Председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас констатирует, что отечественные финучреждения уже длительное время подвергаются информационным атакам от страны-агрессора. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Delo.ua.

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"Начало волны мы начали видеть до начала широкомасштабной агрессии РФ, еще в январе. И она не остановилась после 24 февраля. Отмечу, что атакуют все банки. И крупные, и не очень, и с государственным капиталом, и частные с отечественными акционерами, и с зарубежными собственниками. Безусловно, эти информационные вбросы инспирированы со стороны государства-агрессора", - сказал А. Дубас.

Он подчеркнул, что целью информационных диверсий была и стабильность украинской банковской системы, которая устояла даже в самые критические дни войны.

"Национальный банк Украины, Ассоциация украинских банков и банки сработали молниеносно, и банковская система устояла. Сейчас банковская система высоколиквидна и готова к вызовам", - отметил глава АУБ.

Господин Дубас подчеркнул, что не комментирует ситуацию с конкретными банками, но указал на отличия в характере информационных диверсий по разным финучреждениям.

"Если речь шла о крупных или государственных банках, то пытались испугать изменением условий обслуживания или раздували небольшие технические неурядицы. Причем пытались подать информацию в апокалиптическом тоне. Когда атаковали относительно небольшие учреждения - затрагивали вопросы акционеров. Причем фейки, которые часто вбрасывали в инфопространство. старые и давно опровергнутые", - указал глава АУБ.

Напомним, что за последние месяцы в телеграмм-каналах в явно истерическом тоне подавали информацию о прекращении кредитных каникул, какие крупные финучреждения, например: государственный «ПриватБанк» или частный monobank - вводили в первые месяцы масштабной агрессии РФ. Кроме того, на малоизвестных интернет-ресурсах распространялась информация о якобы проблемах у акционеров небольших финучреждений.Ярким примером может служить история с фейковыми публикациями относительно Альянс Банка с призванием на якобы европейское медиа . опровергла Глава правления Альянс Банка, Юлия Фролова.

"Я призываю каждого гражданина отфильтровывать информацию, которая идет из непроверенных источников. Все эти списки якобы несостоятельных банков, возникающих там и здесь у анонимных источников, – фейк. Напомню, что в июне заместитель председателя НБУ Ярослав Матузко сообщил, что ни один украинский банк не есть в статусе проблемного ", – сказал А. Андрей Дубас.

Глава АУБ рекомендует каждому украинцу соблюдать информационную гигиену, особенно когда речь идет о финансовых вопросах.

"Во-первых, всегда проверять источники информации. Следить за сообщениями НБУ и самих банков и внимательно их читать. Во-вторых, обращайтесь непосредственно к банкам. Особенно, если у вас там есть персональный менеджер. Любой клиент банка может обратиться в финучреждение и из первых рук выяснить, может ли он положить деньги на депозит, снять ли их. И, учитывая это, принимать решение", - подчеркнул собеседник издания.

Он напомнил, что целью инициаторов информационных диверсий является именно паника, поэтому не нужно играть на руку агрессору.

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