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"Інформатаки проти української банківської системи йдуть із РФ, тому потрібно дотримуватися інформаційної гігієни", - АУБ
Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас констатує, що вітчизняні фінустанови вже тривалий час зазнають інформаційних атак від країни-агресора. Про це він повідомив у коментарі кореспонденту Delo.ua.
"Початок хвилі ми почали бачити до початку широкомасштабної агресії РФ, ще в січні. І вона не спинилася після 24 лютого. Зазначу, що атакують усі банки. І великі, і не дуже, і з державним капіталом, і приватні з вітчизняними акціонерами, і з закордонними власниками. Безперечно, ці інформаційні вкидання інспіровані з боку держави-агресора", - сказав А. Дубас.
Він підкреслив, що метою інформаційних диверсій була і є стабільність української банківської системи, яка встояла навіть у найкритичніші дні війни.
"Національний банк України, Асоціація українських банків і банки спрацювали блискавично, і банківська система встояла. Наразі банківська система є високоліквідною і готовою до викликів", - зазначив очільник АУБ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пан Дубас підкреслив, що не коментує ситуації з конкретними банками, але указав на відмінності в характері інформаційних диверсій щодо різних фінустанов.
"Якщо йшлося про великі чи державні банки, то намагалися злякати зміною умов обслуговування чи то роздмухували невеликі технічні негаразди. Причому намагалися подати інформацію в апокаліптичному тоні. Коли атакували відносно невеликі установи – зачіпали питання акціонерів. Причому фейки, які вкидали в інфопростір, були часто старі й давно спростовані", - вказав голова АУБ.
Нагадаємо, що за останні місяці в телеграм-каналах у явно істеричному тоні подавали інформацію щодо припинення кредитних канікул, які великі фінустанови, як-от: державний "ПриватБанк» чи то приватний monobank - запроваджували в перші місяці масштабної агресії РФ. Крім того, на маловідомих інтернет-ресурсах поширювалася інформація про начебто проблеми в акціонерів невеликих фінустанов. Яскравим прикладом може бути історія з фейковими публікаціями щодо Альянс Банку з покликанням на нібито європейське медіа. Їх публічно спростувала Голова правління Альянс Банку, Юлія Фролова.
"Я закликаю кожного громадянина відфільтровувати інформацію, яка йде з неперевірених джерел. Усі ці списки нібито неспроможних банків, що виникають там і тут в анонімних джерел, – фейк. Нагадаю, що в червні заступник голови НБУ Ярослав Матузка повідомив, що жоден український банк не є в статусі проблемного", - сказав А. Андрій Дубас.
Очільник АУБ рекомендує кожному українцю дотримуватися інформаційної гігієни, особливо коли йдеться про фінансові питання.
"По-перше, завжди перевіряти джерела інформації. Слідкувати за повідомленнями НБУ та самих банків і уважно їх читати. По-друге, звертайтеся безпосередньо до банків. Особливо, якщо у вас там є персональний менеджер. Будь-який клієнт банку може звернутися до фінустанови і з перших рук з’ясувати, чи може він покласти гроші на депозит, чи зняти їх. І, враховуючи це, ухвалювати рішення", - підкреслив співрозмовник видання.
Він нагадав, що метою ініціаторів інформаційних диверсій є саме паніка, тож, не треба грати на руку агресору.
Джерело фото: ua.depositphotos.com