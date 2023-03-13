Как объединить заботу о клиенте, благотворительность и помощь ВСУ

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков правило «Человек – на первом месте» сдвинуло все остальные в Украине. Тысячи бизнесов массово эвакуировали самый ценный ресурс - своих сотрудников - в безопасные регионы страны. Сотни эвакуационных поездов везли женщин и детей из разных уголков Украины, где шли боевые действия, в города на западных границах. Немногие знают, что такая слаженная эвакуация стала возможной, в том числе, и благодаря работе банков.

Первоочередные действия

В первые дни после полномасштабного вторжения россии весь мир облетели фотографии с киевского и харьковского железнодорожных вокзалов, где в ожидании эвакуационных поездов на перронах стояли тысячи испуганных людей. Казалось, что вывезти их невозможно будет физически. Но Укрзализныця отработала этот вызов на отлично. Благодаря, в том числе, и помощи Банку Кредит Днепр. Банк предоставил железнодорожникам 260 млн грн финансирования, благодаря чему УЗ имела возможность оперативно закупать драгоценное тогда топливо и отправлять на запад рейс за рейсом. Именно в те дни руководство Банка Кредит Днепр решило объединиться с сотрудниками, клиентами и украинскими и международными фондами и общественными организациями вокруг общей цели — победы Украины.

В первую очередь банк перевез ключевых сотрудников (Контакт-центр, IT, операционную вертикаль) с семьями в относительно безопасный регион. Практически весь персонал, не задействованный в прямой работе с клиентами в отделениях, получил возможность работать дистанционно, а потом были оборудованы бомбоубежища в банке. А сотрудники отделений в горячих точках начали получать повышенное финансирование .

Для детишек сотрудников головного офиса было открыто комфортное детское пространство с учителем-воспитателем, чтобы малыши не оставались дома без родителей надолго.

Защищать государство в рядах ВСУ пошли 16 сотрудников. Банк поддерживает коллег, помогает им со снаряжением и лечением. С начала войны для помощи армии и территориальным общинам банк передал 5 автомобилей, 200 единиц мебели, надувных матрасов и компьютерной техники.

Банк должен продолжать работу

Банк Кредит Днепр одним из первых банков обеспечил возможность продлить полноценное обслуживание клиентов в условиях любых угроз военного времени за счет облачных технологий Microsoft Azure. Реализовано дистанционное открытие счетов для юридических и физических лиц, что значительно упростило работу бизнеса.

Также банк вошел в сеть Power Banking. Она, по инициативе НБУ, объединила отделения банков в Украине, которые могут предоставлять услуги клиентами даже при блекауте. В настоящее время 50% отделений банка работают, как пункты несокрушимости.

Банк Кредит Днепр продолжает финансировать экономику Украины, а именно бизнес-клиентов корпоративного бизнеса и МПБ. В первую очередь продолжили финансировать агропроизводителей, чтобы они могли провести успешную посевную и подготовиться к уборочной кампании. Аграрии, находившиеся в оккупации в начале прошлого года, постоянно держали с банком связь – насколько это было возможно в этой ситуации. Звонили и открыто обсуждали свою текущую, иногда очень тяжелую ситуацию. Как только их территории освобождали, они сразу пытались получить доступ к активам, даже под риском попадания на заминированные территории, и первыми, кому звонили по телефону, были менеджеры банка, которые часто помогали им в нестандартных ситуациях решать все финансовые вопросы для быстрого возобновления бизнеса.

Сотрудники Банка Кредит Днепр работают в укрытии во время воздушной тревоги

Банк максимально создает условия, чтобы такие клиенты остались, как говорится, в строю — реструктуризация при необходимости, разработка дальнейшей стратегии сотрудничества, в том числе с помощью программ государственной поддержки, в частности, «Доступные кредиты 5-7-9», «Государственные гарантии на портфельной основе». В целом, в течение войны Банк профинансировал аграриев в течение 2022 года по программе «Доступные кредиты 5-7-9» более чем на 200 млн. грн.

Не забыл банк и о клиентах, вынужденно покинувших свои дома, введя для населения массовую реструктуризацию с одновременным запуском индивидуальной реструктуризации с возможностью уменьшить ежемесячный платеж до 30% от стандартного по договору. Например, в течение года реструктуризировано более 2400 договоров на потребительские кредиты на сумму более 15 млн грн. (и это только потребительские кредиты).

Медицинские программы

За последний год, в сотрудничестве с фондами и общественными организациями, банк направил свои силы на реализацию благотворительных программ и проектов в сфере медицинской и социальной поддержки в Украине.

Так, вместе с благотворительным фондом «Здоровое будущее» банк обеспечил Балаклеевскую больницу Харьковской области медицинским оборудованием для реанимационных палат. Цель этого проекта – помочь врачам максимально профессионально и быстро оказывать качественную медицинскую помощь нашим защитникам и обычным жителям районов, чтобы спасти их здоровье, а часто – и жизнь. Отметим, что до войны и страшной оккупации в Балаклеевской клинике было мощное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь при остром мозговом инсульте, родах, проводились лапароскопические и артроскопические оперативные вмешательства. Больница принимала пациентов из разных областей Украины и даже из других стран. И все это было разгромлено и разграблено. И не только разграблено — враги в больнице устроили свою казарму и жили там все время оккупации города, что сделало временно невозможным работу больницы по назначению. К счастью, врачи остались и работают на своем медицинском фронте. Благодаря ВСУ заведение открылось снова, оно работает в экстремальных условиях. Наши врачи опытны и всесильны, однако с медицинским оборудованием они могут гораздо больше.

Защитники Украины из Банка Кредит Днепр

А буквально на днях с тем же партнером банк обеспечил Никопольскую детскую городскую больницу крайне необходимым кардиографом. Приобретение электрокардиографа — первый шаг в направлении помощи медицинским учреждениям Никополя, который сейчас находится на линии фронта и страдает от постоянных обстрелов врага. Приобретение электрокардиографа в детскую больницу является первым шагом в направлении помощи медицинским учреждениям города. Банк активно сотрудничает по этому вопросу с мэрией города, которая видит все насущные нужды, и имеет дальнейшие планы помощи никопольским больницам для продолжения в них полноценной работы. В том числе, сейчас банк работает над закупкой очень важного для наших раненых бойцов оборудования для городской больницы №4.

Корпоративное волонтерство

После начала полномасштабной войны банк продолжил и развивает программу корпоративного волонтерства.

Банк поддержал Стрыйскую художественную школу-студию языков и искусств Christy, приютившую детей из «горячих» точек нашей страны. Было приобретено все необходимое для возможности продолжения развития в этом направлении, обучение новой технике и стилям рисования. Была организована выставка детских работ. В партнерстве с ОО "ДОФ-центр" Банк Кредит Днепр закупил и передал необходимую помощь жителям Херсонщины. Более 200 жителей сел Луч и Посад-Покровское, среди которых пожилые люди и дети находятся очень в тяжелых условиях — их дома разрушены, нет минимально необходимых вещей. Эти люди получили медикаменты, продукты, воду, средства гигиены и т.д. Отметим, что в освобожденных селах пока не работают ни магазины, ни аптеки, а также временно отсутствует водо- и электроснабжение, поэтому такая помощь жителям очень своевременна.

Помощь Никопольской детской городской больнице

В сотрудничестве с Общественной Организацией «Наш выбор — Украина» сотрудники банка помогли более ста семьям из Мариуполя, которые сейчас живут в 53-х разных городах и селах в 16-ти областях Украины. Для них были закуплены и отправлены адресно такие необходимые для зимы вещи, которые были у них дома по умолчанию — одеяла, подушки, постельное белье, чайники, кастрюли, сковородки, тонометры, глюкометры и т.д. Посылки с вещами получили более 300 человек в Киверцах Волынской области, Бучаче Тернопольской области, Кобыляках и Оржице Полтавской области, Захаровцах Одесской области, Мошнах Черкасской области, Ракошином Закарпатской области и в других уголках Украины.

А недавно сотрудники узнали, что одна из девушек из Мариуполя Маша пошла учиться в музыкальную школу. Поэтому, чтобы немного подбодрить девочку, для нее был приобретен небольшой синтезатор для начинающих для первого шага в большую музыку.

В банке отмечают: «Мы понимаем, что не можем компенсировать Марийке все, что у нее отобрала РФ. Однако мы стараемся сделать ее жизнь счастливее и проще. Верим в ВСУ и Нашу Победу».