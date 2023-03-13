Як об’єднати турботу про клієнта, благодійність і допомогу ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення російських загарбників правило «Людина — на першому місці» посунуло всі інші в Україні. Тисячі бізнесів масово евакуювали найцінніший ресурс — своїх співробітників — у безпечні регіони країни. Сотні евакуаційних поїздів везли жінок та дітей з різних куточків України, де точилися бойові дії, до міст на західних кордонах. Мало хто знає, що така злагоджена евакуація стала можливою, в тому числі, і завдяки роботі банків.

Першочергові дії

У перші дні після повномасштабного вторгнення росії увесь світ облетіли світлини з київського та харківського залізничних вокзалів, де в очікуванні на евакуаційні потяги на перонах стояли тисячі переляканих людей. Здавалося, що вивезти їх неможливо буде фізично. Але Укрзалізниця відпрацювала цей виклик на відмінно. Дякуючи, в тому числі, і допомозі Банку Кредит Дніпро. Банк надав залізничникам 260 млн грн фінансування, завдяки чому УЗ мала можливість оперативно закуповувати дорогоцінне тоді паливо і відправляти на захід рейс за рейсом. Саме в ті дні керівництво Банку Кредит Дніпро вирішило об’єднатись разом зі співробітниками, клієнтами та українськими і міжнародними фондами та громадськими організаціями навколо спільної мети — перемоги України.

Першочергово банк перевіз ключових співробітників (Контакт-центр, IT, операційну вертикаль) з сім'ями у відносно безпечний регіон. Майже весь персонал, не задіяний в прямій роботі з клієнтами у відділеннях, отримав можливість працювати дистанційно, а згодом були обладнані бомбосховища в банку. А співробітники відділень у гарячих точках почали отримувати підвищене фінансування .

Для діточок співробітників головного офісу було відкрито комфортний дитячий простір з вчителем-вихователем, щоб малеча не залишалися вдома без батьків надовго.

Боронити державу у лавах ЗСУ пішли 16 співробітників. Банк підтримує колег, допомагає їм зі спорядженням та лікуванням. Від початку війни для допомоги армії та територіальним громадам банк передав 5 авто, 200 одиниць меблів, надувних матраців та комп’ютерної техніки.

Банк повинен продовжувати роботу

Банк Кредит Дніпро одним з перших серед банків забезпечив можливість продовжити повноцінне обслуговування клієнтів в умовах будь-яких загроз воєнного часу за рахунок хмарних технологій Microsoft Azure. Реалізовано дистанційне відкриття рахунків для юридичних та фізичних осіб, що значно спростило роботу бізнесу, тощо.

Також банк увійшов до мережі Power Banking, що за ініціативою НБУ об’єднала відділення банків в Україні, які можуть надавати послуги клієнтами навіть за умови блекауту. Наразі 50% відділень банку працюють як пункти незламності.

Банк Кредит Дніпро продовжує фінансувати економіку України, а саме бізнес-клієнтів корпоративного бізнесу та МСБ. У першу чергу продовжили фінансувати агровиробників, щоб вони могли провести успішну посівну і підготуватися до збиральної кампанії. Аграрії, які були під окупацією на початку минулого року, постійно тримали з банком зв’язок – наскільки це було можливо в тій ситуації. Дзвонили та відкрито обговорювали свою поточну, інколи дуже важку, ситуацію. Як тільки їхні території звільняли, вони відразу намагалися отримати доступ до активів, навіть під ризиком потрапляння на заміновані території, та перші, кому телефонували, були менеджери банку, які часто допомагали їм в нестандартних ситуаціях вирішувати всі фінансові питання для швидкого відновлення бізнесу.

Співробітники Банку Кредит Дніпро працюють в укритті під час повітряної тривоги

Банк максимально створює умови, щоб такі клієнти залишилися, як-то кажуть, в строю — реструктуризація за потреби, розробка подальшої стратегії співпраці, в тому числі за допомогою програм державної підтримки, зокрема «Доступні кредити 5-7-9», «Державні гарантії на портфельній основі». Загалом, протягом війни Банк профінансував аграріїв протягом 2022 року за програмою «Доступні кредити 5-7-9» більш ніж на 200 млн грн.

Не забув банк і про клієнтів, які вимушено покинули свої домівки, запровадивши для населення масову реструктуризацію з одночасним запуском індивідуальної реструктуризації з можливістю зменшити щомісячний платіж до 30% від стандартного за договором. Наприклад, протягом року реструктуризовано більш ніж 2400 договорів на споживчі кредити на суму понад 15о млн грн. (і це лише споживчих кредитів).

Медичні програми

За останній рік у співпраці з фондами та громадськими організаціями банк спрямував свої сили на реалізацію благодійних програм та проектів в напрямку медичної та соціальної підтримки в Україні.

Так, разом з благодійним фондом «Здорове майбутнє» банк забезпечив Балакліївську лікарню на Харківщині медичним обладнанням для реанімаційних палат. Мета цього проєкту — допомогти лікарям максимально професійно та швидко надавати якісну медичну допомогу нашим захисникам та звичайним жителям районів, щоб врятувати їхнє здоров’я, а часто — і життя. Зазначимо, що до війни та страшної окупації у Балакліївській клініці було потужне обладнання, що дозволяло надавати медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, пологах, проводилися лапароскопічні та артроскопічні оперативні втручання. Лікарня приймала пацієнтів з різних областей України та навіть з інших країн. І все це було розтрощено вщент та розграбовано. І не лише розграбовано — вороги у лікарні влаштували свою казарму та жили там весь час окупації міста, що зробило тимчасово неможливим роботу лікарні за призначенням. На щастя, лікарі залишилися і працюють на своєму медичному фронті. Завдяки ЗСУ заклад відкрився знову, він працює в екстремальних умовах. Наші лікарі досвідчені та всесильні, проте з медичним обладнанням вони можуть набагато більше.

Захисники України з Банку Кредит Дніпро

А буквально днями з тим самим партнером банк забезпечив Нікопольську дитячу міську лікарню вкрай необхідним кардіографом. Придбання електрокардіографа — перший крок у напрямку допомоги медичним закладам Нікополя, який зараз знаходиться на лінії фронту і потерпає від постійних обстрілів ворога. Придбання електрокардіографа у дитячу лікарню є лише першим кроком у напрямку допомоги медичним закладам міста. Банк активно співробітничає з цього питання з мерією міста, яка бачить всі нагальні потреби, та має подальші плани з допомоги нікопольським лікарням задля продовження в них повноцінної роботи. В тому числі, зараз банк працює над закупівлею дуже важливого для наших поранених бійців обладнання для міської лікарні №4.

Корпоративне волонтерство

Після початку повномасштабної війни банк продовжив і розвиває власну програму корпоративного волонтерства.

Банк підтримав Стрийську художню школу-студію мов та мистецтв Christy, що прихистила дітей з «гарячих» точок нашої країни. Було придбано все необхідне для можливості продовження розвитку в цьому напрямку, навчання нової техніки та стилям малювання. Було організовано виставку дитячих робіт. У партнерстві з ГО «ДОФ-центр» Банк Кредит Дніпро закупив та передав необхідну допомогу жителям Херсонщини. Понад 200 мешканців сіл Луч та Посад-Покровське, серед яких літні люди та діти, перебувають дуже в тяжких умовах — їхні будинки зруйновані, немає мінімально необхідних речей. Ці люди отримали медикаменти, продукти, воду, засоби гігієни, тощо. Зазначимо, що у звільнених селах поки що не працюють ні магазини, ні аптеки, а також тимчасово відсутнє водо- та електропостачання, тому така допомога жителям дуже доречна.

Допомога Нікопольській дитячій міській лікарні

У співпраці з Громадською Організацією «Наш вибір — Україна» співробітники банку допомогли більш ніж ста сім’ям з Маріуполя, які зараз живуть в 53-х різних містах та селах у 16-ти областях України. Для них були закуплені та відправлені адресно такі необхідні для зими речі, які були у них вдома за замовчуванням, — ковдри, подушки, постільну білизну, чайники, каструлі, сковорідки, тонометри, глюкометри тощо. Посилки з речами отримали більш ніж 300 людей в Ківерцях Волинської області, Бучачі Тернопільської області, Кобиляках та Оржиці Полтавської області, Захарівцях Одеської області, Мошнах Черкаської області, Ракошиному Закарпатської області та в інших куточках України.

А нещодавно співробітники дізналися, що одна з дівчат з Маріуполя Марійка пішла навчатися у музичну школу. Тому, щоб трішки підбадьорити дівчинку, для неї було придбано невеличкий синтезатор для початківців для першого кроку у велику музику.

У банку зазначають: «Ми розуміємо, що не можемо компенсувати Марійці все, що в неї відібрала рф. Проте ми намагаємось зробити її життя щасливішим та простішим. Віримо в ЗСУ та Нашу Перемогу».