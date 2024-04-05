Как швейная фабрика "Элегант" оптимизировала свои валютные операции

Черниговская швейная фабрика "Элегант" шьет одежду уже более ста лет. Основанная еще в 1920 году, компания сегодня имеет производственную площадь в 7500 квадратных метров, более 500 единиц оборудования и 350 работников в команде. "Элегант" активно развивает и продвигает свой продукт на международных рынках, производя на экспорт пальто, жакеты, платья и брюки

Ради оптимизации продажи валюты в компании подключились к уникальному сервису "Торговая платформа" от ПриватБанка, позволяющему бизнесу покупать и продавать валюту в нужное время по комфортному курсу.

Как фабрика продавала валюту раньше

Компания "Элегант" преимущественно выполняет заказы партнеров-нерезидентов страны и получает выручку в валюте, так что операции с валютой — значительная часть этого бизнеса. Для обеспечения текущих потребностей фабрики компания продает около 300 тысяч долларов ежемесячно.

Чтобы продать или купить валюту в больших объемах, клиенты должны пройти определенную процедуру. Сначала заполнить и подать заявку банку, проверяющему, имеет ли право клиент совершать такие операции. Затем в течение торговой сессии на межбанке банк прорабатывает заявку, закрывая ее по среднему курсу для малых и средних предпринимателей, а для крупных бизнесов по согласованному с казначейством банка.

“Существовала неудобная процедура, когда для продажи валюты необходимо было подавать заявку, звонить менеджеру банка, спрашивать, по какому курсу возможна продажа. Это огромная потеря времени, особенно когда средства нужны прямо сейчас. Нельзя было наблюдать, как идут торги на межбанковском рынке”, – рассказывает главный бухгалтер ЧАО "Черниговская швейная фабрика "Элегант" Людмила Малашта .

Итак, когда появился новый сервис по оптимизации валютно-обменных операций для бизнеса, компания решила его попробовать. Подключение к услуге было удобным и быстрым.

“Нам согласовали подключение, мы подписали договор и почти сразу были подключены. Сервис оказался интуитивно понятным и доступным, если имеешь дело с финансовыми операциями – быстро понимаешь, как пользоваться всеми инструментами”, – отмечает Людмила Малашта.

Какие преимущества сервиса и что он изменил для компании

"Торговая платформа" позволяет предпринимателям управлять валютно-обменными операциями прямо из личного кабинета веб-банкинга. На платформе можно покупать и продавать валюту. Сегодня для финансовых операций доступно 19 валютных пар. Сервис делает прозрачной всю процедуру купли-продажи и позволяет всем клиентам видеть текущие курсы валют и их колебания – обновление котировок происходит каждую минуту. Пользователь может закрыть сделку самостоятельно в удобное время по комфортному курсу и почти мгновенным зачислением валюты на текущий счет компании.

По словам Людмилы Малашты, процесс продажи прост: отправляешь электронную заявку, когда видишь приемлемый курс и решаешь продать по нему, продажа происходит почти мгновенно — через минуты три-четыре имеешь деньги на счету. “Очень удобно лично следить за колебаниями и принимать решения в тот момент, когда нужные средства и курс оптимальны. С появлением платформы у нас более выгодная продажа, чем раньше, поскольку есть возможность выбирать выгодный курс, а не отдавать это право банку”, — уверена главный бухгалтер фабрики.

По ее мнению, "Торговая платформа" значительно упростила валютные операции для фабрики, поскольку вместе с другими преимуществами предоставила "Элеганту" доступ к удлиненной торговой сессии, что позволяет гибко реагировать на нужды бизнеса.

“Если раньше обмен был доступен только с 10:00 до 13:00, благодаря платформе продажа возможна почти весь рабочий день – с 9:30 до 16:00. Это выручает, потому что были ситуации, когда средства нужны прямо сейчас, а продажа валюты уже недоступна, надо ждать следующий день”, - комментирует Людмила Малашта.

Сегодня ЧАО "Черниговская швейная фабрика "Элегант" уже имеет около 50 сделок в месяц на Торговой платформе.

Чем уникальна "Торговая платформа"

“В настоящее время в банках Украины платформа не имеет аналогов — ни один другой банк не предлагает такой функционал для массового клиента. В большинстве банков, предлагающих подобный сервис, он доступен только крупным корпоративным клиентам. Также преимуществом является то, что это собственная разработка команды ПриватБанка. В большинстве банков подобные сервисы базируются на готовых решениях сторонних поставщиков информации о валютном рынке и разработаны для использования в первую очередь банками, а не клиентами банка. Именно поэтому подключение клиентов банка к подобным сервисам сильно ограничено по количеству. Наша разработка изначально планировалась для массового использования клиентами банка", - объясняет руководитель Департамента малого бизнеса ПриватБанка Руслан Киселев.

Благодаря новому сервису к преимуществам индивидуального валютного дилинга получили доступ не только крупный бизнес, но и средние и малые предприниматели.

Руслан Киселев, руководитель Департамента малого бизнеса ПриватБанка

На какой бизнес рассчитан сервис

Платформой могут пользоваться юридические лица со среднемесячными объемами валютно-обменных сделок от 10 тысяч долларов. Целевая аудитория – клиенты, системно ведущие внешнеэкономическую деятельность, для которых курс, прозрачность курсообразования, понятная комиссия являются важными составляющими их бизнеса.

“Если покупать ежемесячно 100 тысяч долларов, будет важна даже одна копейка разницы на курсовой марже, поскольку это существенная экономия. Поэтому сервис особенно полезен для тех, кто постоянно, а не ситуативно работает с ВЭД”, — подчеркивает Руслан Киселев.

По его словам, клиентами "Торговой платформы" являются оптовые и производственные компании, дистрибьюторы, логистические компании, агропредприятия - словом те, кто имеет постоянный поток экспортно-импортных операций. "Торговая платформа" - это новые возможности для бизнеса.

Сколько стоит пользование

За использование платформы нет отдельной платы. За проведение валютно-обменных операций существует фиксированная комиссия, которая зависит от среднемесячного объема операций клиента. Наибольшую (0,15%) платят предприниматели с наименьшими среднемесячными объемами валютно-обменных операций от 10 тысяч долларов, наименьшую комиссию (0,06%) – клиенты с объемом выше 500 тысяч долларов.

Это самые низкие стандартные тарифы на рынке, так, рынок действительно предлагает клиентам с большими объемами комиссию и 0,07% и 0,06%, но только в Привате – это официально утвержденные тарифы, и их применение зависит исключительно от объема, а не от решения банка по каждому частному случаю.

Все тарифы доступны на странице сайта.

Как работать на "Торговой платформе"

Чтобы подключиться к "Торговой платформе" юридическое лицо может подать заявку или на сайте ПриватБанка или обратиться к своему менеджеру.

После согласования подключения в Приват24 для бизнеса в разделе ВЭД — "Валютные операции" появится кнопка "Торговая платформа". После ознакомления с условиями пользователь подписывает договор.

Для начала работы можно настроить необходимые валютные пары: выбрать актуальные и скрыть ненужные. Каждая пара имеет историю колебаний за определенный период, доступную для просмотра. Есть специальные метки, которые показывают положительную или отрицательную динамику курса для клиента.

Чтобы продать или купить валюту, необходимо создать заявку. Продажу можно производить почти мгновенно, а вот заявка на покупку валюты по закону должна пройти согласование банком – на это может потребоваться больше времени. Чтобы подтвердить операцию, клиент должен в разделе "Обмен валют" выбрать валютную пару, заявку, и если устраивает обменный курс - нажать кнопку "Купить" или "Продать". Смена курса происходит ежеминутно и клиент может выбрать для себя самый выгодный.

Также есть возможность осуществить обмен по собственному курсу, отметив “Желаемый курс” в заявке. Соглашение будет закрыто автоматически без участия клиента, если на рынке появится указанный курс.

Система может автоматически изменять клиенту тариф, если, например, тот ранее работал в пределах 10 тысяч долларов в месяц, а затем увеличил сумму до 100 тысяч — во время мониторинга система это увидит и автоматически переместит клиента в корзину с меньшей комиссией и маржей”, — рассказывает Руслан Киселев.

В ПриватБанке отмечают, что после старта платформы проводили интервью среди первой группы пользователей. Они положительно оценили сервис в 4,68 балла из пяти. По результатам проведенного исследования команда банка дорабатывает платформу. Впрочем, уже сейчас у сервиса хорошие отзывы: начиная с октября каждый месяц объемы торговых операций удваиваются и составляет уже более 100 млн долларов в месяц, а количество клиентов ежемесячно увеличивается на 20%.