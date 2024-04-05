Як швейна фабрика "Елегант" оптимізувала свої валютні операції

Чернігівська швейна фабрика "Елегант" шиє одяг вже понад сто років. Заснована ще 1920 році компанія сьогодні має виробничу площу у 7500 квадратних метрів, понад 500 одиниць обладнання та 350 працівників у команді. "Елегант" активно розвиває та просуває свій продукт на міжнародних ринках, виробляючи на експорт пальта, жакети, сукні та брюки

Заради оптимізації продажі валюти у компанії підключились до унікального сервісу "Торгова платформа" від ПриватБанку, що дозволяє бізнесу купувати та продавати валюту у потрібний час за комфортним курсом.

Як фабрика продавала валюту раніше

Компанія "Елегант" переважно виконує замовлення партнерів-нерезидентів країни та отримує виручку у валюті, тож операції з валютою — значна частина цього бізнесу. Для забезпечення поточних потреб фабрики компанія продає близько 300 тисяч доларів щомісячно.

Щоб продати чи купити валюту у значних обсягах, клієнти мають пройти певну процедуру. Спочатку заповнити та подати заявку банку, який перевіряє, чи має право клієнт здійснювати такі операції. Потім протягом торгової сесії на міжбанку банк опрацьовує заявку, закриваючи її за середнім курсом для малих та середніх підприємців, а для великих бізнесів — за узгодженим із казначейством банку.

“Існувала незручна процедура, коли заради продажу валюти необхідно було подавати заявку, дзвонити менеджеру банку, питати, за яким курсом можлива продаж. Це величезна втрата часу, особливо, коли кошти потрібні прямо зараз. Не можна було спостерігати, як йдуть торги на міжбанківському ринку”, — розповідає головний бухгалтер ПрАТ "Чернігівська швейна фабрика "Елегант" Людмила Малашта.

Тож, коли з'явився новий сервіс з оптимізації валютно-обмінних операцій для бізнесу, компанія вирішила його спробувати. Підключення до послуги було зручним і швидким.

“Нам погодили підключення, ми підписали договір, і майже одразу були підключені. Сервіс виявився інтуїтивно зрозумілим та доступним, якщо маєш справу з фінансовими операціями - швидко розумієш, як користуватися всіма інструментами”, — зазначає Людмила Малашта.

Які переваги сервісу та що він змінив для компанії

"Торгова платформа" дозволяє підприємцям керувати валютно-обмінними операціями прямо з особистого кабінету веб-банкінгу. На платформі можна купувати та продавати валюту. Сьогодні для фінансових операцій доступні 19 валютних пар. Сервіс робить прозорою всю процедуру купівлі-продажу та дає можливість усім клієнтам бачити поточні курси валют та їх коливання — оновлення котирувань відбувається кожну хвилину. Користувач може закрити угоду самостійно у зручний час за комфортним курсом та з майже миттєвим зарахуванням валюти на поточний рахунок компанії.

За словами Людмили Малашти, процес продажу простий: відправляєш електрону заявку, коли бачиш прийнятний курс та вирішуєш продати за ним, продаж відбувається майже миттєво — за хвилини три-чотири маєш гроші на рахунку. “Дуже зручно особисто слідкувати за коливаннями та приймати рішення у той момент, коли потрібні кошти та курс є оптимальним. З появою платформи ми маємо вигіднішу продаж, ніж раніше, оскільки є можливість обирати вигідний курс, а не віддавати це право банку”, — впевнена головний бухгалтер фабрики.

На її думку, "Торгова платформа" значно спростила валютні операції для фабрики, оскільки разом з іншими перевагами надала “Елеганту” доступ до подовженої торгової сесії, що дозволяє гнучко реагувати на потреби бізнесу.

“Якщо раніше обмін був доступний лише з 10:00 до 13:00, завдяки платформі продаж можлива майже весь робочий день — з 9:30 до 16:00. Це виручає, бо були ситуації, коли кошти потрібні прямо зараз, а продаж валюти вже недоступна, треба чекати наступного дня”, — коментує Людмила Малашта.

Сьогодні ПрАТ "Чернігівська швейна фабрика "Елегант" вже має близько 50 операцій на місяць на Торговій платформі.

Чим унікальна "Торгова платформа"

“Наразі в банках України платформа не має аналогів — жоден інший банк не пропонує такий функціонал для масового клієнта. В більшості банків, які пропонують подібний сервіс, він доступний лише для великих корпоративних клієнтів. Також, перевагою є те, що це власна розробка команди ПриватБанку. В більшості банків подібні сервіси базуються на готових рішеннях сторонніх постачальників інформації щодо валютного ринку та розроблені для користування в першу чергу банками, а не клієнтами банку. Саме тому підключення клієнтів банку до подібних сервісів сильно обмежено по кількості. Наша розробка від початку планувалася для масового використання клієнтами банку", — пояснює керівник Департаменту малого бізнесу ПриватБанку Руслан Кисельов.

Тож завдяки новому сервісу до переваг індивідуального валютного дилінгу отримали доступ не лише великий бізнес, але й середні та малі підприємці.

Руслан Кисельов, керівник Департаменту малого бізнесу ПриватБанку

На який бізнес розрахований сервіс

Платформою можуть користуватися юридичні особи із середньомісячними обсягами валютно-обмінних операцій від 10 тисяч доларів. Цільова аудиторія - клієнти, які системно ведуть зовнішньоекономічну діяльність, для яких курс, прозорість курсоутворення, зрозуміла комісія є важливими складовими їх бізнесу.

“Якщо купувати щомісячно 100 тисяч доларів, буде важливою навіть одна копійка різниці на курсовій маржі, оскільки це суттєва економія. Тому сервіс особливо корисний тим, хто постійно, а не ситуативно працює із ЗЕД”, — підкреслює Руслан Кисельов.

За його словами, клієнтами "Торгової платформи" є гуртові та виробничі компанії, дистриб'ютори, логістичні компанії, агропідприємства — словом ті, хто має постійний потік експортно-імпортних операцій. "Торгова платформа" — це нові можливості для бізнесу.

Скільки коштує користування

За користування платформою немає окремої плати. За проведення валютно-обмінних операцій є фіксована комісія, яка залежить від середньомісячного обсягу операцій клієнта. Найбільшу (0,15%) платять підприємці з найменшими середньомісячними обсягами валютно-обмінних операцій від 10 тисяч доларів, найменшу комісію (0,06%) — клієнти з обсягом вище 500 тисяч доларів.

Це найнижчі стандартні тарифи на ринку, так, ринок дійсно пропонує клієнтам з великими обсягами комісію і 0,07% і 0,06%, але тільки в Приваті — це офіційно затвердженні тарифи, і їх застосування залежить виключно від обсягу, а не від рішення банку по кожному окремому випадку.

Усі тарифи є на сторінці сайту.

Як працювати на "Торговій платформі"

Щоб підключитися до "Торгової платформи" юридична особа може подати заявку або на сайті ПриватБанку або звернутися до свого менеджера.

Після погодження підключення у “Приват24 для бізнесу” у розділі “ЗЕД” — “Валютні операції” з’явиться кнопка “Торгова платформа”. Після ознайомлення з умовами, користувач підписує договір.

Для початку роботи є можливість налаштувати необхідні валютні пари: обрати актуальні та приховати непотрібні. Кожна пара має історію коливань за певний період, яка доступна для перегляду. Є спеціальні позначки, які показують позитивна чи негативна динаміка курсу для клієнта.

Щоб продати чи купити валюту, треба створити заявку. Продаж можна здійснювати майже миттєво, а ось заявка на купівлю валюти за законом має пройти погодження банком - на це може знадобитися більше часу. Щоб підтвердити операцію, клієнт має у розділі “Обмін валют” обрати валютну пару, заявку, і якщо влаштовує курс обміну — натиснути кнопку “Купити” або “Продати”. Зміна курсу відбувається щохвилини і клієнт може обрати для себе найвигідніший.

Також, є можливість здійснити обмін за власним курсом, зазначивши “Бажаний курс” у заявці. Угода закриється автоматично без участі клієнта, якщо на ринку з'явиться зазначений курс.

Система може автоматично змінювати клієнтові тариф, якщо, наприклад той раніше працював у межах 10 тисяч доларів на місяць, а потім збільшив суму до 100 тисяч — під час моніторингу система це побачить і автоматично перемістить клієнта в корзину з меншою комісією та маржею”, — розповідає Руслан Кисельов.

У ПриватБанку зазначають, що після старту платформи проводили глибинні інтерв'ю серед першої групи користувачів. Вони позитивно оцінили сервіс — у 4,68 балів із п'яти. За результатами проведеного дослідження команда банку доопрацьовує платформу. Втім, вже зараз сервіс має гарні відгуки: починаючи з жовтня кожен місяць обсяги торгових операцій подвоюються і складає вже більше 100 млн доларів на місяць, а кількість клієнтів щомісячно збільшується на 20%.