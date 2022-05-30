Клиенты Альфа-Банка получили возможность приобрести военные облигации как в гривне, так и в валюте

С начала военного положения более 1 млрд гривен клиенты Альфа-Банка Украина инвестировали в государственные облигации. Банк предлагает покупать военные облигации как в гривне, так и в валюте, сообщает пресс-служба финучреждения.

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"Всего было продано гривневых облигаций на сумму 857 млн, в долларах на сумму 5,6 млн и в евро объемом 73 тыс. При этом более 300 млн грн клиенты приобрели облигации онлайн в мобильном приложении Sense SuperApp", — резюмировали в финучреждении.

Уточняем, что гривневые военные облигации могут купить граждане Украины от 18 лет. Чтобы инвестировать в государственные ценные бумаги клиентам Альфа-Банка необходимо быть пользователем Sense SuperApp и иметь карту или текущий гривневый счет в банке.

Отметим, что Альфа-Банк Украина увеличил количество своих отделений по всей стране до 145, из них около 125 работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а более 20 отделений работают и в субботу, и в воскресенье.

Напомним, в течение всего мая Альфа-Банк Украина предлагает своим клиентам уплатить 80% от остатка задолженности действующего кредита, а 20% средств сэкономить благодаря прощению банком этой части долга. Для этого нужно уплатить 80% задолженности по действующему кредиту до 1 июня.