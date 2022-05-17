Альфа-Банк увеличил количество работающих отделений в Украине до 145

Альфа-Банк Украина увеличил количество своих отделений по всей стране до 145, из них около 125 работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а более 20 отделений работают и в субботу, и в воскресенье.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Финучреждение постепенно возобновляет работу отделений, которые временно были закрыты в первые недели полномасштабной войны. Если сейчас насчитывается уже 145 работающих отделений Альфа-Банка, то еще в апреле их было около 118. Всего на начало 2022 года у банка было зарегистрировано 200 отделений по всей стране.

"Несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск, банк возобновил работу в Харькове и Харьковской области еще 23 марта и в настоящее время там работает 7 отделений, в том числе и в Чугуеве", — подчеркивают в финучреждении.

В начале апреля Альфа-Банк был первым среди коммерческих банков, которые возобновили работу в Чернигове. В настоящее время в городе работает 2 отделения банка.

"В Запорожье, которое также страдает от обстрелов, а в области продолжаются боевые действия банк не прекращал свою работу. Да, работают все шесть отделений", — добавили в банке.

Отметим, что Альфа-Банк ежедневно обновляет список работающих отделений в разных населенных пунктах Украины.

Напомним, ранее в Альфа-Банк Украина подтвердили информацию Офиса генерального прокурора Украины, что арестованы счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, владеющей 42,4% акций Альфа-Банка Украина. В финучреждении заверили, что это не повлияет на клиентов.