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Альфа-Банк збільшив кількість працюючих відділень в Україні до 145
Альфа-Банк Україна збільшив кількість своїх відділень по всій країні до 145, з них близько 125 працюють з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00, а більше 20 відділень працюють і в суботу, і в неділю.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Фінустанова поступово відновлює роботу відділень, які тимчасово були закриті у перші тижні повномасштабної війни. Якщо зараз налічується вже 145 працюючих відділень Альфа-Банку, то ще у квітні їх було близько 118. Усього на початок 2022 року у банку було зареєстровано 200 відділень по всій країні.
"Незважаючи на постійні обстріли з боку російських військ, банк відновив роботу в Харкові та Харківській області ще 23 березня і зараз там працює 7 відділень, у тому числі і в Чугуєві", - наголошують у фінустанові.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На початку квітня Альфа-Банк був першим серед комерційних банків, які поновили роботу у Чернігові. Нині у місті працює 2 відділення банку.
"У Запоріжжі, яке також страждає від обстрілів, а в області продовжуються бойові дії банк не припиняв своєї роботи. Так, працюють усі шість відділень", - додали в банку.
Зазначимо, що Альфа-Банк щоденно оновлює список діючих відділень у різних населених пунктах України.
Нагадаємо, раніше в Альфа-Банк Україна підтвердили інформацію Офісу генерального прокурора України, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку Україна. У фінустанові запевнили, що це не вплине на клієнтів.