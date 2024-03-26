Козырная карта: как банки восстанавливают рынок платежного пластика и усиливают карточные продукты кредитами, кэшбеком и другими сервисами

Карточный рынок возобновил рост, отличившись сменой лидеров и появлением первого небанковского игрока

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За 2023 год количество активных платежных карт на руках населения выросло почти на 6 млн – до 52,1 млн штук. Активной считается карточка, по которой была осуществлена хотя бы одна расходная операция в течение отчетного месяца (декабря-2023). Этот рост соответствует темпам 2021 года, тогда как за 2022-й количество пластика почти не изменилось.

Карточная гонка

Всего на протяжении 2023 года эмиссию карт наращивали 30 банков, то есть более половины всех игроков. Традиционно лидером по приросту стал государственный Приватбанк, увеличивший портфель на 2,3 млн – до 28,2 млн штук! Таким образом, Приват увеличил свою долю рынка до 54%.

В прошлом году на 2 место за карточным портфелем уверенно вышел Универсал Банк, на базе которого работает monobank. Портфель необанка прирос на 1,8 млн. и превысил 8 млн. активного пластика. По чему показателю он обошел государственный Сбербанк, приросший на 1,4 – до 7,4 млн карт.

Все ближе к карточным лидерам приближается А-Банк, специализирующийся на розничном банкинге. В 2023 г. А-Банк значительно опередил ПУМБ, как по приросту карточного портфеля, так и его размеру!

Доля необанков

Вне пятерки по приросту Таскомбанка, который увеличил портфель на 72,5 тыс карт. Как известно, на базе Тасу в 2023 г. работали минимум два необанка – izibank и sportbank .

Вслед за Тасом с точки зрения прироста карточных портфелей идут финучреждения, на базе которых также работают необанки – Идея Банк ( OBank ), Банк Восток (Собственный Счет). Впрочем, приросты у них достаточно скромные.

Наиболее значительное сокращение портфеля пластика зафиксировал недавно национализированный Сенс Банк (бывшая Альфа), потерявший 193 тыс. активных карточек.

На втором месте – французский Укрсиббанк (-14,4 тыс. штук), который в рейтинге по количеству активных карточек скатился до 7-го места.

Кредитный пластик

По данным Нацбанка, в 2023 г. количество карточек с кредитной функцией возросло почти на 3 млн – до почти 18 млн штук! Это – на 2 млн больше, чем до полномасштабного вторжения. Очевидно, что именно карточное кредитование стало одним из основных драйверов активизации банками потребительского кредитования в прошлом году. В частности, именно на карточное кредитование банкиры делали основную ставку для активизации закупок в последнюю «черную пятницу». Карточное кредитование реализуется через два продукта – классические кредитные лимиты со льготным периодом и рассрочка (оплата по частям).

Возвращение кэшбека

После почти полного исчезновения Кэшбека в 2022 году, в прошлом году этот сервис начал возвращаться на рынок. Его предлагали более десяти отечественных банков. Правда, размеры «возмещений» уже не те, больше символические. Дело в том, что нынешние низкие межбанковские комиссии по карточным операциям не позволяют эмитентам карт демонстрировать былую щедрость.

Первая небанковская

В конце 2023 года на карточном рынке случилось незаурядное событие. Впервые в отечественной истории свои карты выпустила небанковская финансовая компания. Ею стала NovaPay – платежный оператор «Новой Почты».

Одновременно, в декабре-2023 NovaPay презентовала собственный мобильный телефон с возможностью моментального оформления виртуальной карты, которой можно начать пользоваться немедленно. Все это стало возможным благодаря расширенной лицензии НБУ, которую NovaPay получила первой среди украинских финтех-компаний.

На момент запуска сервисов были доступны только внутригосударственные платежи и переводы. При этом картой NovaPay пока невозможно рассчитаться за границей, оплачивать товары на зарубежных сайтах или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.

Интересно, что НБУ в своей статистике зафиксировал первые выпуски пластика от NovaPay еще на 1 августа-2023. До конца года было выпущено почти 13 тыс. карт, из которых 8,2 тыс. были активированы. Это пока очень немного, но потенциал – колоссальный! По данным НБУ, компания обслуживает 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.

Безнал рулит

Безналичные расчеты с помощью пластика продолжают быстро развиваться. Доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году достигла 65% в общей сумме операций с пластиком. Доля безналичных операций по количеству – 93,5%.

Динамически растет количество современных бесконтактных и токенизированных карт (NFC-технологии) и количество соответствующих PoS- терминалов.

Вместе с тем Нацбанк зафиксировал небольшой рост и «наличной» инфраструктуры – банкоматов и платежных терминалов (ПТКС).

Переселенцы все еще активны

Как сообщает НБУ, за пределами Украины доля операций с платежными карточками, эмитированными украинскими эмитентами, в 2023 г. составила 8,1% от количества и 9,6% от суммы всех операций с картами. В то время как за «довоенный» 2021 год доля операций за границей была на уровне 3,8% от количества и 3,7% от суммы.

Ранее Сергей Николайчук, замглавы НБУ, отмечал, что расчеты украинских мигрантов за границей составляют $ 35 млн в день. Следовательно, переселенцы продолжают генерировать достаточно значительный отток валюты. Если в 2022 г. этот отток составил почти $ 20 млрд, в прошлом году он сократился лишь – до $ 18 млрд. В Нацбанке рассчитывают, что в этом году эти объемы сократятся примерно до $ 13 млрд.