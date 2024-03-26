Козирна карта: як банки відновлюють ринок платіжного пластику та підсилюють карткові продукти кредитами, кешбеком та іншими сервісами

Картковий ринок відновив зростання, відзначившись зміною лідерів та появою першого небанківського гравця

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За 2023 рік кількість активних платіжних карток на руках населення зросла майже на 6 млн – до 52,1 млн штук. Активною вважається картка, за якою було здійснено, бодай, одну видаткову операцію протягом звітного місяця (грудня-2023). Це зростання відповідає темпам 2021 року, тоді як за 2022-ий кількість пластику майже не змінилася.

Карткові перегони

Загалом впродовж 2023 року емісію карток нарощували 30 банків, тобто більше половини усіх гравців. Традиційно лідером за приростом став державний Приватбанк, який збільшив портфель на 2,3 млн – до 28,2 млн штук! Таким чином, Приват збільшив свою частку ринку до 54%.

Минулого року на 2 місце за картковим портфелем впевнено вийшов Універсал Банк, на базі якого працює monobank. Портфель необанку приріс на 1,8 млн та перевищив 8 млн активного пластику. За чим показником він обійшов державний Ощадбанк, який приріс на 1,4 – до 7,4 млн карток.

Усе ближче до карткових лідерів наближається А-Банк , який спеціалізується на роздрібному банкінгу. У 2023 р А-Банк значно випередив ПУМБ, як за приростом карткового портфелю, так і його розміром!

Доля необанків

Поза п’ятіркою за приростом Таскомбанк, який збільшив портфель на 72,5 тис карток. Як відомо, на базі Тасу у 2023 р працювали мінімум два необанки – izibank та sportbank.

Слідом за Тасом з точки зору приросту карткових портфелів йдуть фінустанови, на базі яких також працюють необанки – Ідея Банк (OBank), Банк Восток (Власний Рахунок). Втім, прирости у них доволі скромні.

Найбільш значне скорочення портфелю пластику зафіксував нещодавно націоналізований Сенс Банк (колишня Альфа), який втратив 193 тис активних карток.

На другому місці – французький Укрсиббанк (-14,4 тис штук), який у рейтингу за кількістю активних карток скотився до 7-го місця.

Кредитний пластик

За даними Нацбанку, у 2023 р кількість карток з кредитною функцією зросла майже на 3 млн – до майже 18 млн штук! Це – на 2 млн більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Очевидно, що саме карткове кредитування стало одним з основних драйверів активізації банками споживчого кредитування у минулому році. Зокрема, саме на карткове кредитування банкіри робили основну ставку для активізації закупівель під час останньої «чорної п’ятниці». Карткове кредитування реалізується через два продукти – класичні кредитні ліміти з пільговим періодом та розтермінування (оплата частинами).

Повернення кешбеку

Після майже повного зникнення кешбеку у 2022 році, минулого року цей сервіс почав повертатися на ринок. Його пропонували більше 10 вітчизняних банків. Щоправда, розміри «відшкодувань» вже не ті, більше – символічні. Справа у тому, що нинішні низькі міжбанківські комісії за картковими операціями не дозволяють емітентам карток демонструвати колишню щедрість.

Перша небанківська

Наприкінці 2023 року на картковому ринку трапилася непересічна подія. Вперше у вітчизняній історії свої картки випустила небанківська фінансова компанія. Нею стала NovaPay – платіжний оператор «Нової Пошти».

Одночасно, у грудні-2023 NovaPay презентувала власний мобільний за стосунок з можливістю моментального оформлення віртуальної картки, якою можна почати користуватися негайно. Усе це стало можливим завдяки розширеній ліцензії НБУ, яку NovaPay отримала першою серед українських фінтех-компаній.

На момент запуску сервісів були доступні лише внутрішньодержавні платежі і перекази. При цьому карткою NovaPay поки неможливо розрахуватись за кордоном, оплачувати товари на зарубіжних сайтах, чи сплатити за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.

Цікаво, що НБУ у своїй статистиці зафіксував перші випуски пластику від NovaPay ще станом на 1 серпня-2023. До кінця року було випущено майже 13 тис карток, з яких 8,2 тис були активовані. Це поки що дуже небагато, але потенціал – колосальний! За даними НБУ, компанія обслуговує 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Безготівка рулить

Безготівкові розрахунки за допомогою пластику продовжують стрімко розвиватися. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій з пластиком. Частка безготівкових операцій за кількістю – 93,5%.

Динамічно зростає кількість сучасних безконтактних та токенізованих карток (NFC-технології) та кількість відповідних PoS-терміналів.

Разом з тим, Нацбанк зафіксував невеличке зростання і «готівкової» інфраструктури – банкоматів та платіжних терміналів (ПТКС).

Переселенці все ще активні

Як повідомляє НБУ, за межами України частка операцій з платіжними картками, емітованими українськими емітентами, у 2023 р становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками. Тоді як, за «довоєнний» 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми.

Раніше Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ, зазначав, що розрахунки українських мігрантів за кордоном становлять $35 млн на день. Відтак, переселенці продовжують генерувати досить значний відплив валюти. Якщо у 2022 р цей відплив становив майже $20 млрд , минулого року він скоротився лише – до $18 млрд. У Нацбанку розраховують, що цього року ці обсяги скоротяться приблизно до $13 млрд.