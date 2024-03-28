Кредобанк получит еще 10 миллионов евро гарантий Европейской Комиссии по кредитованию украинского бизнеса в условиях войны

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Представители польского банка развития Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) и Кредобанка подписали приложение к договору, обеспечивающему дальнейшую поддержку для охваченной войной Украины. Согласно ему Кредобанк получит дополнительные 10 млн евро гарантий Европейской комиссии по кредитованию украинских предпринимателей – прежде всего тех, которые ведут свою деятельность вблизи территорий активных боевых действий.

Назначение дополнительных 10 млн евро увеличит вдвое – до 20 миллионов евро возможностей предоставления кредитом Кредобанком для фирм, работающих в Украине и позволит продолжить финансирование микро-, малых и средних предприятий – прежде всего тех, которые работают на территориях повышенного риска, то есть на освобожденных от оккупации территориях и районах вблизи зоны активных боевых действий. Благодаря этой поддержке, украинские компании могут не только продолжать свою хозяйственную деятельность, несмотря на войну, но и развивать ее.

«Восстановление и экономический рост нуждаются в сильном частном секторе. ЕС укрепляет свое партнерство с BGK и Кредобанком, чтобы оказать поддержку украинским предприятиям в наиболее уязвимых регионах страны. Мы продолжим помогать украинским предпринимателям и способствовать мобилизации частного капитала для поддержки украинской экономики», – заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Компания BGK и Кредобанк начали сотрудничество в рамках гарантий Европейского Союза в январе 2023 года. Благодаря ей в течение года Кредобанк выделил более 12 миллионов евро дополнительного финансирования, которое поступило почти к 100 предприятиям, благодаря чему удалось сохранить почти 4 тыс. рабочих мест. Подавляющее большинство средств – 83% финансирования поступило на предприятия из «желтой» и «красной» зон, то есть территорий повышенного риска. Кредитную поддержку получили, главным образом, предприятия, работающие в сельскохозяйственном, промышленном и агропродовольственном секторах.

«Война за нашей восточной границей не может стать для нас чем-то обыденным, и важно каждое действие, способствующее улучшению ситуации в Украине. Поэтому, как банк, который работает на стабильное общественно-экономическое развитие Польши, мы должны смотреть на свою деятельность горизонтально. В наших европейских интересах изначально была поддержка Украины в ее борьбе. Деятельность, позволяющая продолжить кредитование предприятий в зоне боевых действий, является выражением веры в то, что Украина победит в этой войне», – говорит Томаш Робачинский, член Правления Banku Gospodarstwa Krajowego.

Механизм поддержки украинского бизнеса в рамках соглашения остается неизменным – по его условиям, сумма гарантии Европейской комиссии будет депонирована на специальном счете в Banku Gospodarstwa Krajowego и будет использоваться для возмещения потерь по проблемным кредитам. Гарантия будет покрывать 90% суммы кредита.

«Кредобанк был одним из первых банков, после начала полномасштабной войны в Украине получивший гарантийную поддержку от международных финансовых учреждений. Благодаря этой помощи мы возобновили нашу кредитную деятельность и приступили к финансированию украинского бизнеса. В 2023 году в рамках программы от Европейской комиссии при участии BGK нам удалось предоставить кредитование для клиентов МСП, которые ведут свою деятельность вблизи зоны активных боевых действий, что составило более 80% от общей суммы кредитной гарантии на 10 млн евро и позволило обеспечить в этих регионах более 3,5 тысяч рабочих мест, более чем 60% из которых в сельском хозяйстве, лесничестве, рыболовстве и строительстве. Такая форма помощи особенно ценна для наших клиентов, которые продолжают свою деятельность во время войны», – говорит Ежи Яцек Шугаев, председатель Правления АО «Кредобанк».

Соглашение между Европейской Комиссией, Кредобанком и государственным банком развития Польши Bank Gospodarstwa Krajowego было подписано 26 января 2023 г. в Варшаве. Согласно ей, Кредобанку была предоставлена гарантия в сумме 10 миллионов евро для обеспечения кредитования украинского бизнеса во время действия военного положения в Украине. Кредитная гарантия на сумму 10 миллионов евро была предоставлена из средств Европейской Комиссии в рамках «Блендинга» – механизма сочетания инструментов обратного финансирования с дотационными инструментами. Тогда Кредобанк стал первым украинским коммерческим банком, привлекшим прямые кредитные гарантии Европейской комиссии и благодаря ей смог кредитовать предприятия из зон активных боевых действий.

Справка:

Кредобанк основан во Львове в 1990 году, отнесен Национальным банком Украины к системно важным банкам Украины и входит в финансовую группу PKO Bank Polski – крупнейший финансовый институт Польши и одну из крупнейших финансовых групп Центрально-Восточной Европы. Доминирующее подразделение группы – крупнейший банк Польши PKO Bank Polski со 100-летней историей, один из самых устойчивых банков Европы по результатам стресс-тестов Европейской администрации банковского надзора (июль 2021 г.).

Кредобанк предлагает полный спектр услуг для розничных клиентов, малого, среднего и крупного бизнеса Украины. Банк активно кредитует малый, средний и крупный бизнес, предлагая ряд специальных программ и грантов в рамках сотрудничества с ЕБРР и Европейской комиссией, а также активно участвует в государственных программах поддержки украинского бизнеса. Банк имеет кредитный рейтинг по национальной шкале на самом высоком уровне uaAAA со стабильным прогнозом и краткосрочный кредитный рейтинг банка на самом высоком уровне uaK1 от агентств «Стандарт-Рейтинг» и «Эксперт-Рейтинг».