Кредобанк отримає ще 10 мільйонів євро гарантій Європейської Комісії для кредитування українського бізнесу в умовах війни

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Представники польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Кредобанку підписали додаток до договору, котрий забезпечує подальшу підтримку для охопленої війною України. Згідно з ним Кредобанк отримає додаткові 10 млн євро гарантій Європейської комісії для кредитування українських підприємців – передусім тих, котрі ведуть свою діяльність поблизу територій активних бойових дій.

Призначення додаткових 10 млн євро збільшить удвічі – до 20 мільйонів євро можливостей надання Кредобанком кредитів для фірм, що працюють в Україні та дозволить продовжити фінансування мікро-, малих і середніх підприємств – насамперед тих, які працюють на територіях підвищеного ризику, тобто на звільнених від окупації територіях та в районах поблизу зони активних бойових дій. Завдяки цій підтримці українські компанії можуть не лише продовжувати свою господарську діяльність, незважаючи на війну, а й розвивати її.

«Відбудова та економічне зростання потребують сильного приватного сектора. ЄС зміцнює своє партнерство з BGK та Кредобанком, аби надати підтримку українським підприємствам у найбільш вразливих регіонах країни. Ми продовжимо допомагати українським підприємцям і сприяти мобілізації приватного капіталу для підтримки української економіки», – заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

BGK та Кредобанк розпочали співпрацю у рамках гарантій Європейського Союзу у січні 2023 року. Завдяки ній протягом року Кредобанк виділив понад 12 мільйонів євро додаткового фінансування, яке надійшло до майже 100 підприємств, завдяки чому вдалося зберегти майже 4 тис. робочих місць. Переважна більшість коштів – 83% фінансування надійшла до підприємств з «жовтої» та «червоної» зон, тобто територій підвищеного ризику. Кредитну підтримку отримали головним чином підприємства, що працюють у сільськогосподарському, промисловому та агропродовольчому секторах.

«Війна за нашим східним кордоном не може стати для нас чимось буденним, і важлива кожна дія, яка сприяє покращенню ситуації в Україні. Тому, як банк, який дбає про стабільний суспільно-економічний розвиток Польщі, ми повинні дивитися на свою діяльність горизонтально. У наших європейських інтересах від самого початку була підтримка України у її боротьбі. Діяльність, яка дозволяє продовжити кредитування підприємств у зоні бойових дій, є вираженням віри в те, що Україна переможе у цій війні.», – говорить Томаш Робачинський, член Правління Banku Gospodarstwa Krajowego.

Механізм підтримки українського бізнесу в рамках угоди залишається незмінним – за її умовами, сума гарантії Європейської комісії буде депонована на спеціальному рахунку в Banku Gospodarstwa Krajowego Польщі та використовуватиметься для відшкодування втрат за проблемними кредитами. Гарантія покриватиме 90% від суми кредиту.

«Кредобанк був одним з перших банків, котрий після початку повномасштабної війни в Україні отримав гарантійну підтримку від міжнародних фінансових установ. Завдяки цій допомозі ми відновили нашу кредитну діяльність та розпочали фінансування українського бізнесу. У 2023 році у рамах програми від Європейської комісії при участі BGK нам вдалося надати кредитування для клієнтів МСП, які ведуть свою діяльність поблизу зони активних бойових дій, що склало понад 80% від загальної суми кредитної гарантії на 10 млн євро та дозволило забезпечити у цих регіонах понад 3,5 тисячі робочих місць, більш ніж 60% з яких у сільському господарстві, лісництві, рибальстві та будівництві. Така форма допомоги особливо цінна для наших клієнтів, які продовжують свою діяльність під час війни», – говорить Єжи Яцек Шугаєв, голова Правління АТ «Кредобанк».

Угоду між Європейською Комісією, Кредобанком та державним банком розвитку Польщі Bank Gospodarstwa Krajowego було підписано 26 січня 2023 року у Варшаві. Згідно з нею, Кредобанку було надано гарантію в сумі 10 мільйонів євро для забезпечення кредитування українського бізнесу під час дії воєнного стану в Україні. Кредитна гарантія на суму 10 мільйонів євро була надана з коштів Європейської Комісії у рамках «блендінгу» – механізму поєднання інструментів зворотного фінансування з дотаційними інструментами. Тоді Кредобанк став першим українським комерційним банком, що залучив прямі кредитні гарантії Європейської комісії та завдяки ній зміг кредитувати підприємства із зон активних бойових дій.

Довідка:

Кредобанк заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків України та входить до фінансової групи PKO Bank Polski – найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи. Домінуючий підрозділ групи – найбільший банк Польщі PKO Bank Polski зі 100-літньою історією, один з найстійкіших банків Європи за результатами стрес-тестів Європейської адміністрації банківського нагляду (липень 2021 р.).

Кредобанк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу України. Банк активно кредитує малий, середній та великий бізнес, пропонуючи низку спеціальних програм та грантів у межах співпраці з ЄБРР та Європейською комісією, а також бере активну участь в державних програмах підтримки українського бізнесу. Банк має кредитний рейтинг за національною шкалою на найвищому рівні uaAAA зі стабільним прогнозом та короткостроковий кредитний рейтинг банку на найвищому рівні uaK1 від агентств «Стандарт-Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг».