Monobank вслед за ПриватБанком поднял карточный курс валют

Monobank с 6 июля устанавливают рыночный курс валютообмена для безналичных операций. Банки устанавливают единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации.

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Согласно данным банка, курс гривны по карточным операциям в Monobank на сегодняшний день установлен на уровне 35,00 - 35,45 грн за доллар и 35,9 - 36,63 грн за евро.

Стоит отметить, что это соответствует существующему наличному курсу валют. Ранее курсы в онлайн-банкингах были намного ниже. Еще 5 июля курс по карточным операциям в Monobank составлял 31,6 грн за дол. и 32,35 грн за евро.

Банки устанавливают единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов клиентов.

Напомним, с 6 июля Приватбанк поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса. В первую очередь, это коснется украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами.